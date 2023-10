Der Mann, der mit dem Heli aus dem Knast ausbrach

War das der letzte Coup von Rédoine Faïd? Mit diesem Helikopter holten ihn seine Komplizen aus dem Gefängnis.Für seine Banküberfälle wurde Rédoine Faïd in Frankreich berühmt. Mit einem Gefängnis-Ausbruch per Heli festigte er seinen Kultstatus. Trotzdem erwartet den 51-Jährigen ein Lebensabend hinter Gittern.Rédoine Faïd hat sein Leben lang Banken und Geldtransporter ausgeraubt.

Weil Faïd weitere Strafen abzusitzen hat, wird der 51-Jährige möglicherweise den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. zurück. Mit sechs habe er zum ersten Mal einen Einkaufswagen voller Süssigkeiten geklaut, berichtet der «Tages-Anzeiger». Mit zwölf habe er erkannt, dass das Stehlen seine Berufung sei, mit 18 raubte er zum ersten Mal eine Bank aus.

Der Franzose mit algerischen Wurzeln ist aber nicht nur ein gewiefter Gangster, sondern auch ein begabter Selbstdarsteller, der in Talk Shows auftrat und eine Autobiografie veröffentlichte. Er sei ein Gangster einer neuen Art und an seinen Händen klebe kein Blut, beteuerte er. Tatsächlich floss bei seinen Raubzügen lang kein Blut. Bei einem Überfall, bei dem eine Polizistin erschossen wurde, will er nicht dabei gewesen sein, was ihm nicht alle glauben. headtopics.com

Sicher ist, für viele in den Banlieues ist Faïd ein Idol. Als eines von zehn Kindern seiner Eltern hat er sich aufgemacht, das Geld dort zu holen, wo es vermeintlich haufenweise herumliegt.Endgültig Kultstatus erlangte der Berufskriminelle mit zwei Gefängnisausbrüchen. 2013 ging er noch relativ brachial vor, nahm Geiseln, sprengte sich den Weg nach draussen frei und liess die Geiseln laufen. Unverletzt.

2018 dann die Hollywood-reife Flucht mit dem Helikopter. Drei Verwandte Faïds hatten einen Rundflug gebucht und zwangen den Piloten im Gefängnishof zu landen. Rédoine Faïd befand sich mit einem seiner Brüder im Besucherraum, aus dem ihn seine Komplizen frei sägten. Nach zehn Minuten soll er unter dem Applaus der zurückbleibenden Häftlinge davon geschwebt sein. Kein Tropfen Blut soll bei der Aktion geflossen sein., wie «NTV» berichtet. headtopics.com

