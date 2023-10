Der langwierige und komplexe Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern

Palästinensische Gläubige beten ausserhalb der Altstadt von Jerusalem, während israelische Streitkräfte Wache stehen. (Archivbild)Kaum ein Konflikt ist schwerer zu durchschauen als der zwischen Israelis und Palästinensern. Er begann vor über 100 Jahren mit zwei Nationalbewegungen, die dasselbe Stückchen Erde beanspruchten.Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern ist überaus komplex.

Dieses Denken lag ganz im Trend der damaligen Zeit, der Hochphase des Nationalismus. Es war aber auch eine Reaktion auf jahrhundertelange Verfolgung und Pogrome. Sehnsuchtsort der Zionisten war Palästina, Heimat des biblischen Volkes Israel bis zur Vertreibung durch die Römer im Jahr 70 nach Christus.

«Die beiden Gruppen haben vorher jahrhundertelang im Osmanischen Reich, einem multiethnischen Imperium, friedlich zusammengelebt. Es wäre fatal zu behaupten, dass es ein Jahrtausende alter Konflikt ist. Es ist ein moderner Konflikt, der zwischen zwei Gruppen stattfindet, die beide einen unabhängigen Staat gründen wollen und dies ungünstigerweise auf demselben Territorium.»Nach dem Ersten Weltkrieg fiel Palästina Grossbritannien zu. headtopics.com

Diese Entscheidung wird den Palästinensern bis heute vorgehalten. Busse gibt zu bedenken: «Der UN-Teilungsplan sprach einem jüdischen Staat 56 Prozent des Mandatsgebiets zu, obwohl die jüdische Bevölkerung nur 30 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachte. Von daher erscheint er aus arabischer Perspektive tatsächlich unausgewogen.

Damit kamen die Gebiete, in denen ein Grossteil der palästinensischen Flüchtlinge lebte, unter israelische Kontrolle. Von nun an liessen sich israelische Siedler in den Territorien nieder, die den Palästinensern geblieben waren. Palästinensische Gruppen versuchten, Israel mit Terroranschlägen wie dem Münchner Olympia-Attentat von 1972 unter Druck zu setzen. headtopics.com

