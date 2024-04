Der Iran investiert in die Verbesserung seiner Waffen

Im letzten Jahrzehnt hat der Iran erheblich investiert, um die Präzision und Tödlichkeit seiner Waffen zu verbessern. Eine Übersicht.Die Shahed-136- Drohnen , die auch von Russland unter dem Namen Geran-2 eingesetzt werden, haben eine Reichweite von über 2000 Kilometern.Die iranische Armee griff am Samstag israelische Ziele mit mehr als 300 Raketen und Drohnen an.

General Hassan Moghaddam, der Vater der iranischen Shahab-Rakete, der 2011 bei einer Explosion ums Leben kam. Sein Ziel war es, eine ballistische Rakete zu entwickeln, mit der sich Israel angreifen lässt.Trotz internationaler Embargos gelang es dem Iran, durch begrenzte Kooperationen mit China, Russland und Nordkorea seinen technologischen Rückstand teilweise aufzuholen.

Ein Militärlastwagen transportiert während einer Militärparade 2008 eine ballistische Rakete vom Typ Shahab-3.Trotz der Fokussierung auf Raketen und Drohnen verfügt der Iran auch über die grösste Bodenstreitmacht – etwa 650’000 Soldaten und rund 350’000 Reservisten in der Region –, allerdings mit veralteter Ausrüstung, die teils noch vom «grossen Feind», den USA, stammt.

Im Juni 2017 feuerte der Iran als Vergeltung für Angriffe der Islamischen Staaten in Teheran sechs Raketen in Ostsyrien ab und zielte auf Stellungen der Islamischen Staaten in der Nähe von Deir al-Zor. Ein Jahr später, im Oktober 2018, führte der Iran einen ähnlichen Angriff gegen den Islamischen Staat durch.

