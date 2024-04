Unsere Tochter ist nun ein Jahr alt: Wann wäre der ideale Zeitpunkt für ein zweites Kind? Die Antwort der Expertin überrascht Unsere Tochter wird bald ein Jahr alt, und wir fragen uns, wann wohl der ideale Zeitpunkt für ein zweites Kind wäre? Gibt es so etwas wie einen idealen Altersabstand zwischen den Geschwister n? Und wie wird diese Frage mit Blick auf die Gesundheit der Mutter und die Gesamtsituation der Familie beurteilt?Diese Frage stellen sich fast alle Paare, die sich mehr als ein Kind

wünschen. Der Altersabstand zwischen Geschwistern in Familien mit Eltern, die in einer festen Beziehung oder Ehe leben, beträgt in der Schweiz in den meisten Fällen zwischen 1,5 bis 3 Jahre. Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist indes ein Abstand von drei Jahren oder mehr ideal, weil dann das ältere Kind die erste Autonomiephase hinter sich hat und kognitiv genügend reif ist, um sich auf ein kleineres Geschwisterkind einzustelle

Zweites Kind Altersabstand Geschwister Gesundheit Familie

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Unsere Tochter ist nun ein Jahr alt: Wann wäre der ideale Zeitpunkt für ein zweites Kind? Die Antwort der Expertin überraschtUnsere Tochter wird bald ein Jahr alt, und wir fragen uns, wann der ideale Zeitpunkt für ein zweites Kind wäre? Gibt es einen idealen Altersabstand?

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

– der tägliche Podcast – Der ewige Streit mit der EU – und die neue Macht der GewerkschaftenDie Schweiz streitet schon über Europa, bevor neue Verhandlungen mit der EU überhaupt so richtig begonnen haben. Wie soll das bloss gut gehen?

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

SP Olten: Nicht der richtige Zeitpunkt für Label «Grünstadt Schweiz»Zwar hält Cécile Send (SP/Junge SP) das Label «Grünstadt Schweiz» wichtig für Olten. Dafür sei jetzt aber nicht der richtige Zeitpunkt, sagt sie im Interview.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Der letzte seiner Art: Der Spycher trotzt den Bestimmungen des Brandschutzes und dem Verschwinden der SchaubdeckerMitten im Obersteg in Oberkulm steht er erhaben auf der Wiese: der alte Spycher. Angeblich der letzte seiner Art in der ganzen Schweiz.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Der Gruyère reift mit der Kraft der SonneKäsehersteller Fromage Gruyère SA hat seine neue Photovoltaikanlage eingeweiht. Dank der 2700 m² grossen Installation auf dem Dach gewinnt das Unternehmen stark an Energieautonomie. Die Anlage produziert jährlich so viel Strom, wie 150 Haushalte verbrauchen.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Der Hundertjährige, der sich aufmachte, mit der Wissenschaft Frieden zu stiftenHerwig Schopper gilt als Grossvater des Cern in Genf. Wir haben ihn kurz vor seinem 100. Geburtstag zu Hause besucht.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »