Der Grosse Rat entscheidet über die «Südspange» – das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum Millionenprojekt. Kaum ein politisches Sachgeschäft führte in Eiken zu so hitzigen Debatten wie die 26 Millionen Franken teure Erschliessungsstrasse für Bachem. Mit Einwendungen und Petitionen ging ein breit aufgestelltes Bürgerkomitee gegen das Projekt vor. Nun spricht der Grosse Rat das letzte Wort. Die fünf wichtigen Fragen und Antworten zur Erschliessungsstrasse im Sisslerfeld.

So mancher Eiker und manche Eikerin wird am Dienstag mit Spannung nach Aarau blicken. Denn dort entscheidet der Grosse Rat über den Kantonalen Nutzungsplan «Südspange ESP Sisslerfeld». So viel soll die Südspange kosten, mit der das Werk des Chemiekonzerns Bachem erschlossen werden soll. Am geplanten Eiker Standort sollen dereinst bis zu 3000 Personen arbeiten. In Eiken ist die Südspange mit viel Zündstoff versehen. Im letzten Jahr formierte sich ein Bürgerkomitee. Mit Einwendungen und Petitionen gingen und gehen sie gegen die Südspange vor





