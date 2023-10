Der Gewinner des Jahres 2021: Schulers Hofladen in Benken

Lanciert wird der Wettbewerb vom Schweizer Obstverband, dem Landwirtschaftsverlag im deutschen Münster (Herausgeber des Magazins HofDirekt) und den Schweizer Agrarmedien, die auch die BauerZeitung herausgeben. Die Idee dahinter: Die Qualität und Professionalität der Schweizer Hofläden steigern und die besten unter ihnen ins Rampenlicht zu rücken.Der Wettbewerb «der schönste Hofladen der Schweiz» wird 2024 zum dritten Mal durchgeführt.

Die Jury des Wettbewerbs besteht aus Vertretern der Fachorganisationen, der Agrarmedien, Konsumentenkreisen und weiteren Spezialisten. Den Siegern winken neben der Auszeichnung attraktive Sachpreise. Die Ausschreibung startet im Frühjahr 2024, die Preisvergabe erfolgt im Herbst 2024.Herzlichen Dank für Ihr Feedback! Damit helfen Sie uns, unsere Dienstleistungen zu verbessern.

Nach 14 Monaten Bauphase öffnete die Käserei in Plaffeien im Frühling erstmals ihre Türen. Seither werden dort jeden Tag 10'000 Liter Milch verarbeitet.Margrit Aerne, Geschäftsleiterin und Verwaltungsratspräsidentin der Geflügeltrans AG, wurde für ihre Verdienste als Unternehmerin von den KMU Frauen Thurgau geehrt. Auch heute noch setzt sich die Chefin hie und da selber hinters Steuer für den Geflügeltransport. headtopics.com

Das Landwirtschaftliche Zentrum Liebegg hat als erste öffentliche Institution die Auszeichnung «Hof+» erhalten. Dieses Zertifikat vergeben IP Suisse und die Schweizerische Vogelwarte Sempach an Landwirtschaftsbetriebe für ein naturfreundliches Betriebsareal.Unser Autor will eine Menükarte zusammenstellen. Gar nicht einfach, findet er, wenn es bei den Deklarationen so viele Vorschriften gibt.In Lommis fand bei schönstem Herbstwetter das vierte Kürbisfest statt.

