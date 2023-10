Der gescheiterte Versuch, Jean-Daniel Ruch zum neuen Staatssekretär zu ernennen, hat in der SRF-Community zu regen Diskussionen geführt. Patrice Zumsteg, Leiter des Kompetenzbereichs Sicherheitsrecht an der ZHAW, beantwortet die wichtigsten Fragen.Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Patrice Zumsteg ist Leiter des Kompetenzbereichs Sicherheitsrecht an der Zürcher Hochschule der Angewandten Wissenschaften (ZHAW), wo er seit 2020 tätig ist.

VBS verzichtete auf erneute Prüfung Box aufklappen Box zuklappen In mehreren Medien ist zu lesen, dass bereits seit Langem Gerüchte über Jean-Daniel Ruch kursieren. Genauer gesagt über seinen Lebensstil. Von Fraueneskapaden schreibt etwa der Blick. Auf Anfrage von SRF erklärt das VBS, bei der Ernennung von Jean-Daniel Ruch keine Kenntnis von diesen Gerüchten gehabt zu haben.

Wäre es nicht sinnvoll, immer eine aktuelle Prüfung durchzuführen, wenn eine neue Person in einer so sensiblen Rolle angestellt wird? Grundsätzlich sieht das Gesetz genau das vor. Ich nehme an, dass davon abgesehen wurde, weil er schon vorher auf derselben Sicherheitsstufe angestellt war und seine letzte Prüfung weniger als fünf Jahre zurückliegt. Vom Schiff aus würde ich aber sagen, dass es ein Versäumnis ist, nicht von Anfang an eine neue Prüfung zu machen, wenn in einem so empfindlichen Bereich eine neue Funktion geschaffen wird. headtopics.com

07:26 Video Archiv: Roland Nef ohne Sicherheitscheck als Armeechef vorgeschlagen Aus 10 vor 10 vom 18.07.2008. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 26 Sekunden. Was wäre, wenn ein Bundesrat erpressbar wäre? Bundesräte ziehen ihre Legitimation aus der Wahl. Sie müssen deshalb keine Personensicherheitsprüfung bestehen. Egal wie ihr Lebensstil aussieht, das demokratische Gewicht ihrer Wahl ist grösser.

03:06 Video Archiv: Jean-Daniel Ruch wird nun doch nicht Staatssekretär Aus Tagesschau vom 25.10.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 6 Sekunden.

