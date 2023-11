Der FuW-Morgen-Report vom 2. November 2023: Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen

Der Sanitärtechniker Geberit hat in den ersten neuen Monaten des Jahres deutlich weniger Umsatz erzielt. Mit 2,4 Mrd. Fr. fiel der Umsatz 12,3% gegenüber dem Vorjahr, was den Erwartungen der Analysten entspricht. Ohne negative Währungseffekte liegt der erzielte Wert 7,9% unter der Vergleichsperiode. Der Konzerngewinn lag nach neun Monaten mit 99,7 Mio. Fr. unter dem Analystenkonsens von 109,5 Mio. Fr.

Der Jobvermittler Adecco hat im dritten Quartal weniger Umsatz und Gewinn erzielt. Der Umsatz sank 1% auf 6 Mrd. € und der Bruttogewinn 2% auf 1,2 Mrd. €. Ohne negative Währungseffekte hätte Adecco für die Periode Juli bis September ein Umsatzplus von 3% erzielt. Analysten hatten mit einem organischen Wachstum von lediglich 1,8% gerechnet.

Ähnlich wie die meisten anderen Geldinstitute hat das starke Zinsgeschäft die Bank Valiant beflügelt. Der Konzerngewinn kletterte in den ersten neun Monaten um rund 8% auf 99,7 Mio. Fr. Das ist allerdings weniger, als von Analysten erwartet worden war. Sie hatten mit einem Gewinn von 109,5 Mio. Fr. gerechnet. Der Geschäftsertrag stieg hingegen stärker als prognostiziert auf 406,7 Mio. Fr.

Der starke Franken hat dem Finanzberater CFT aus Lausanne das Geschäft vermiest. Der Umsatz sank im dritten Quartal um 3,2% auf 225 Mio. Fr. Zu konstanten Wechselkursen wäre CFT um 3,8% gewachsen. Das Interdealer-Broker-Geschäft entwickelte sich gut, während das Devisenhandelsgeschäft zurückging. Einen Ausblick auf das Gesamtjahr gibt CFT nicht.

FUW_NEWS: Der FuW-Morgen-Report vom 1. November 2023: Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssenVorbörsen-News zu Barry Callebaut, Novartis, Lalique und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien.

POLIZEICH: Vollsperrung der A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz für den Einbau der BelagstragschichtenFür den Abbruch der Betonplatten und den Einbau der Belagstragschichten wird die Strecke an zwei Wochenenden komplett gesperrt. Die A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz wird umfassend erneuert, einschließlich der Sanierung der drei Tunnel entlang der Strecke. Der Giessbachtunnel wird nun ebenfalls saniert. Der Abbruch der Betonplatten und der Einbau der Belagstragschichten erfolgt während zweier Wochenenden. Die Strecke wird während dieser Zeit in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt und der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet.

FUW_NEWS: FuW vor Ort: Chile – ein Land zwischen ExtremenDem lang gezogenen Andenstaat geht es immer noch besser als den anderen Ländern Südamerikas. Doch die Erschütterungen nehmen zu.

POLIZEICH: – Kriegstetten SO: Eröffnung Rastplatz ChölfeldDer Rastplatz Chölfeld diente während der Erneuerung der A1 zwischen Kirchberg und Kriegstetten als Installationsplatz.

TAGESANZEIGER: Israelische Soldatin aus der Gewalt der Hamas befreitOri Megidish wurde von ihren eigenen Kameraden und vermutlich auch von Geheimdienstleuten aus der Gewalt der Hamas im Gazastreifen befreit. Die junge Soldatin wurde in gutem gesundheitlichen Zustand zurückgebracht.

20MIN: Gazastreifen: Jetzt spricht der Vater der getöteten Shani (22)Über drei Wochen nach ihrer Entführung hat die Familie traurige Gewissheit: Shani Louk ist tot. Laut ihrem Vater wurde sie «sofort getötet».

