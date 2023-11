Der französische Präsident besucht die Schweiz

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieDer Bundesrat empfängt den französischen Präsidenten und seine Ehefrau am Mittwoch zu einem zweitägigen Staatsbesuch. Es gibt Gespräche, ein Galadinner – und ein fast geheimes Dossier.Immer liegt alles Licht auf ihm: auf Monsieur le Président de la République. Man stellt sich das Leben eines französischen Präsidenten ein bisschen wie die Hölle vor.

Ein Leben, das im Korsett einer Agenda voller Termine eingekapselt ist, von denen er selbst wohl jeweils erst ein paar Stunden vorher erfährt. Am Mittwoch kommen Emmanuel Macron und seine Ehefrau Brigitte auf einen Staatsbesuch ins Nachbarland Schweiz. Einen Staat, in dem die Lichter auf vielen liegen statt auf einem Einzigen. Und wo selbst ein Bundespräsident privat im Zug durchs Land tuckern kann, ohne bestürmt oder belästigt zu werden.Die Schweizer Ruhe und Gelassenheit würde dem französischen Präsidenten sicher guttu

