«Der FIFA World Cup schafft sich ab»

Wäre ich Saudi-Arabischer Bürger, wäre ich übrigens genau zwei Sekunden nach Veröffentlichung dieses Tweets ermordet worden.Ich würde der FIFA auch eine Vergabe der WM unter der Leitung der Hamas zutrauen, wenn das Geld stimmt.Diese ganze Pseudoaufregung. Die meisten werden sich doch auch die WM in Saudi-Arabien anschauen. Der Fußball ist längst verloren. Die FIFA kann machen, was sie will, wo sie und wie sie will.

POLIZEICH: Vollsperrung der A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz für den Einbau der BelagstragschichtenFür den Abbruch der Betonplatten und den Einbau der Belagstragschichten wird die Strecke an zwei Wochenenden komplett gesperrt. Die A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz wird umfassend erneuert, einschließlich der Sanierung der drei Tunnel entlang der Strecke. Der Giessbachtunnel wird nun ebenfalls saniert. Der Abbruch der Betonplatten und der Einbau der Belagstragschichten erfolgt während zweier Wochenenden. Die Strecke wird während dieser Zeit in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt und der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet.

NAU_LIVE: FCZ ringt Bellinzona im Cup in der Verlängerung mit 1:0 niederDer FCZ muss im Schweizer Cup Überstunden machen: Gegen den Challenge-League-Club Bellinzona tut sich der Super-League-Tabellenführer lange Zeit schwer.

SRFSPORT: Cup-Achtelfinal vs. Bellinzona - Joker Okita erlöst den FCZ erst in der VerlängerungDer FCZ-Joker erlöst den FCZ kurz nach Anpfiff der Verlängerung.

LUZERNERZEITUNG: – fand 'Magnum'-Fotograf Ernst Scheidegger und weigert sich, ihn zu porträtierenEr war der Familienfotograf der Giacomettis und der Chronist der Kunst der Moderne: Im Kunsthaus Zürich kommt der Schweizer «Magnum»- Fotograf Ernst Scheidegger endlich zur verdienten Würdigung.

POLIZEICH: – Kriegstetten SO: Eröffnung Rastplatz ChölfeldDer Rastplatz Chölfeld diente während der Erneuerung der A1 zwischen Kirchberg und Kriegstetten als Installationsplatz.

SRFNEWS: Texas Rangers kurz vor dem ersten Titel in der World SeriesNach einem 11:7-Sieg im vierten Spiel gegen die Arizona Diamondbacks stehen die Texas Rangers kurz vor dem allerersten Titel in der World Series. Spiel 5 steht in der Nacht auf Donnerstag Schweizer Zeit an.

