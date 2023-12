Der FCL will die Saison mit Ardon Jashari zu Ende spielen – doch Sportchef Meyer sagt: «Es kann alles passieren» Wie zufrieden sind FCL-Präsident Stefan Wolf und Sportchef Remo Meyer mit der laufenden Saison? Und wie geht es weiter mit Ardon Jashari? Antworten gibt es einen Tag nach der Niederlage gegen Basel.Für den FCL geht es nach dem 0:1 gegen den FC Basel am Sonntag ab in die Winterpause.

Doch wie geht es danach weiter? Und wie zufrieden sind die Verantwortlichen mit dem aktuellen Tabellenplatz? Während Trainer Mario Frick schon auf dem Weg nach Südafrika ist, stehen FCL-Präsident Stefan Wolf und Sportchef Remo Meyer den Medien Rede und Antwort. Dabei gilt: «Wir sind zufrieden», sagt Stefan Wolf. Ziel sei nach wie vor Platz 6, den der FCL derzeit innehat. Fest steht aber auch: Es gibt sicher noch Potenzial nach oben. «Wir wissen es ist kein Selbstläufer und die aktuelle Situation ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit», so Wolf. Dies gerade mit Blick auf die vielen jungen Spielern. Wolf erwähnt in diesem Zusammenhang etwa Dario Ulric





LuzernerZeitung » / 🏆 28. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Einmalig in der Schweiz: FCL-Fans sind im Verwaltungsrat«Do esch öbbis i de Loft», so der Slogan vor der GV. Und tatsächlich: Stefan Wolf liess die Katze aus dem Sack und präsentierten den neuen Verwaltungsrat aus der neugegründeten Fanbewegung «FCL-Basis». Einen kleinen Dämpfer sind die FCL-Finanzen, welche nicht gerade rosig aussehen.

Herkunft: PilatusToday - 🏆 11. / 68 Weiterlesen »

Schweizer Christbaumproduzenten starten SaisonBald gehts los - Darum lohnt sich ein Schweizer Weihnachtsbaum: Bald beginnt die Saison für die Schweizer Christbaumproduzenten. Sie schlagen ihre Bäume gestaffelt, so dass bereits ab Anfang Dezember ein Angebot besteht.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Marco Odermatt zum Sportler des Jahres gewähltMarco Odermatt wurde zum Sportler des Jahres gewählt. Der Skifahrer aus Nidwalden war in der letzten Saison sehr erfolgreich und gewann mehrere Rennen.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Young Boys verlieren in ZürichDer BSC_YB verliert in Zürich zum zweiten Mal in dieser SuperLeague-Saison. Auch, weil die Young Boys einen Fehler schon wieder machen.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Vor dem Winter putzt Selina Eberhard noch den Stall auf der AlpLetzte Arbeiten - Vor dem Winter putzt Selina Eberhard noch den Stall auf der Alp: Auch nach dem Saisonende hat die Praktikantin auf der Alp noch einiges zu tun. Denn im Frühling will man ja mit einem sauberen Stall und sauberen Brunnen in die Saison…

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Langlauf, Biathlon, Skispringen, Bob, Freestyle: Grosser Wintersport-CheckDie Saison der alpinen Ski-Stars läuft bereits. Nun legen auch die anderen Wintersportarten langsam aber sicher los. Blick checkt unsere wichtigsten Winter-Trümpfe und sagt, wo der Jubel-Faktor am höchsten ist.

Herkunft: Blick_Sport - 🏆 19. / 63 Weiterlesen »