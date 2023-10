Der Emmentaler, der in acht Tagen von Zäziwil bis nach Winterthur rollte.

In Luzern wurde das Emmentaler Roll-Team unter anderem von Schwingerkönig Matthias Sempach unterstützt. (Bild: Lukas Liebendörfer)

Die Käse-Roller kamen bei ihrer Aktion immer wieder ins Gespräch mit Passanten, denen sie Emmentaler zum Degustieren anboten. (Bild: Lukas Liebendörfer) Mit einem Emmentaler quer durch die Schweiz. Das Ganze von Hand und mit purer Muskelkraft wie zu Grossvaters Zeiten. Für die 150 km Strecke von der Käserei in Zäziwil bis in den Jumi Laden in Winterthur, einem Käse-Geschäft in der Altstadt, brauchten brauchte die Gruppe acht Tage. «Das hat vor uns noch nie jemand geschafft!», schreiben sie stolz in der Medienmitteilung.

Das Käsesortiment wächst weiter. Regionale Spezialitäten liegen in der Gunst der Konsumenten. Das kam am grössten Zentralschweizer Käsemarkt in Luzern zum Ausdruck .Europäische Käser(innen) treffen sich zum Austausch in Grangeneuve

Während Käsereien in Deutschland momentan mit Coli-Bakterien zu kämpfen haben, stellt der Fachkräfte-Mangel in den Alpen und der gesellschaftliche Wandel eine Herausforderung in der Käseproduktion der Schweiz dar.Uniterre kritisiert das Vorgehen der Branchenorganisation Milch scharf. Auf dem Buckel des Inlandmarktes werde massenhaft Exportkäse produziert und «unnötig herumgekarrt». headtopics.com

