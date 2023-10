Der Drei- und der Fünfjährige im Camper: wie betrunkene Freunde, die man auf eine Reise mitgenommen hat.Mein Mann und ich haben einmal ausgerechnet, dass wir als Eltern von drei kleinen Kindern beide Neunzig-Stunden-Wochen haben.

Wenn man alles zusammenrechnet: Lohnarbeit und Hausarbeit. Wollen wir uns in den Ferien von den ewig wiederkehrenden Tätigkeiten erholen, die der Nachwuchs ohne jede Vorwarnung mit sich bringt, haben wir genau drei Möglichkeiten.

Weiterlesen:

tagesanzeiger »

Das erwartet der Markt von der Zinssitzung der EZBDie Europäische Zentralbank (EZB) wird nach zehn Erhöhungen in Folge die Leitzinsen an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen. Weiterlesen ⮕

Ihr Auto verkaufen in der Schweiz - So funktioniert der Auto Export bei der Ankauf Exportauto AGSie möchten Ihr Auto verkaufen in der Schweiz und den Auto Export reibungslos und profitabel gestalten? Die Ankauf Exportauto AG ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, wenn es... Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg: Jetzt drohen drei Stufen der EskalationDer Israel-Krieg droht sich bald auf weitere Staaten und Gruppierungen ausweiten. Ein Experte definiert drei Stufen der Eskalation. Weiterlesen ⮕

Bundesratswahlen: Diese drei Kandidierenden der SP sind im VorteilCédric Wermuth und Mattea Meyer verzichten. Damit ist klar, wer aus der SP in den Bundesrat will. Die Wahlen haben die Chancen von zwei Männern und der einzigen Frau erhöht. Weiterlesen ⮕

Immer mehr Menschen in der Schweiz gründen Haushalte mit drei oder mehr PersonenEine neue Studie zeigt, dass die Mieten in der Schweiz stark gestiegen sind. Aus diesem Grund entscheiden sich viele Menschen dazu, Haushalte mit drei oder mehr Personen zu gründen. Besonders in den Agglo-Gemeinden gibt es viele neue große Haushalte. In den Städten ist die WG-Dichte bereits seit langem hoch, aufgrund des knappen Wohnraums. Wenn du in einer besonderen Wohnform lebst, teile uns deine Geschichte mit. Weiterlesen ⮕

Forfaitsieg für Aarau? Bei der Niederlage Anfang Oktober gegen Bellinzona ging es nicht mir rechten Dingen zuDer FC Aarau darf auf drei zusätzliche Punkte spekulieren. Bei der 1:2-Heimniederlage vor knapp drei Wochen gegen Bellinzona sass beim Gegner ein Trainer auf der Bank, der nicht im Besitz der nötigen Diplome war. Der Verband wird nun tätig und untersucht den Fall. Weiterlesen ⮕