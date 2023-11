Der Bundesrat setzt die umstrittene Rudelregulierung in Kraft

Ab Dezember dürfen die Kantone mit präventiven Abschüssen in die Entwicklung der Wolfspopulation eingreifen. Der Bundesrat hat den ersten Teil der Jagdverordnung an seiner Sitzung vom Mittwoch wie vorgesehen in Kraft gesetzt. Im Vorfeld waren die Regulierungspläne von Umweltverbänden, Linksparteien, aber auch der Konferenz für Wald, Wildtiere und Landschaft (KWL) kritisiert worden.

Rösti betonte an der Medienkonferenz auch, dass der Wolf weiterhin eine geschützte Art bleibe. Bei der Regulierung soll auch auf einen regionalen Ausgleich geachtet werden. So soll verhindert werden, dass die Wölfe gebietsweise ausgerottet werden. Keine präventiven Abschüsse gibt es bei Rudeln, die keine Schäden anrichten.

Die reguläre Vernehmlassung zur revidierten Jagdverordnung soll im Frühjahr 2024 anlaufen. Das gesamte Paket soll ab dem 1. Februar 2025 in Kraft gesetzt werden. Herzlichen Dank für Ihr Feedback! Damit helfen Sie uns, unsere Dienstleistungen zu verbessern.

Im dritten Quartalsbericht Grossraubtiere des Kantons Graubünden fallen die Statistiken auf. Sie sind zwar nicht mehr ganz aktuell, zeigen aber das Problem: Mit einer Abschussbewilligung ist es nicht getan.Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) hat dem Kanton Glarus den Abschuss des Leitwolfs des Kärpfrudels bewilligt. Bei dem Tier handle es sich um «ein besonders schadstiftendes Elterntier», teilten die Behörden mit.

