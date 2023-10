Der Apfelweg in Altnau: Eine Fahrradtour durch die Apfelplantagen

Er kommt fast wie bestellt, der wunderschöne Herbsttag, den ich auf dem Velo im Kanton Thurgau verbringe. Ziel ist der Apfelweg in Altnau, wo es mehr Apfelbäume als Einwohner gibt.

Ich starte meine Tour in Romanshorn TG. Bei angenehmen Temperaturen pedale ich ganz entspannt auf dem Bodensee-Radweg immer geradeaus und erreiche schon nach gut einer halben Stunde den Hafen Altnau mit dem längsten Steg am gesamten Bodensee. 270 Meter lang ist er, und es ist der ideale Ort für eine kleine Pause. Das deutsche Ufer gegenüber ist durch den Dunst, der über dem See liegt, verborgen. Es fühlt sich fast schon an, als würde ich am Meer sitzen.

Weiter gehts hinauf ins Thurgauer Dorf Altnau, das inmitten sanft hügeliger Apfelplantagen liegt. Seit Generationen werden hier die Zucht, der Anbau und die Verarbeitung von Apfelsorten wie Jonagold, Gala oder Braeburn gepflegt.Start 500 Meter ab Bahnhof. Der Weg ist gut beschildert und in drei Rundtouren aufgeteilt, zwei, drei oder vier Kilometer lang. Zahlreiche Mitmach-Stationen und Infotafeln. headtopics.com

Es ist einiges los an diesem sonnigen Tag, denn der Apfelweg ist nicht nur bei Familien mit Kindern beliebt. Auch ältere Menschen, die nicht mehr gut zu Fuss oder mit dem Rollator unterwegs sind, wissen es zu schätzen, dass es meist geradeaus geht und ein Teil des Weges asphaltiert ist.So zum Beispiel der Abschnitt auf der roten Route von der Kirche bis zum Feierlenhof mit Besenbeiz und Erlebnisgarten.

Rund 1200 Apfelsorten gibt es hierzulande, bei uns Schweizern ist der Apfel die beliebteste Frucht überhaupt. Alljährlich werden pro Kopf mehr als 16 Kilogramm davon verzehrt, roh, als Saft oder auch getrocknet – und natürlich auch verarbeitet zu Apfelmus, Gelees, Wähen und anderen feinen Gebäcken. headtopics.com

