Der älteste Sohn von Fürst Albert tritt aus seinem Schatten

Der 20-Jährige freue sich darauf, mehr in der Öffentlichkeit zu stehen.Der 20-jährige Alexandre Grimaldi, ältester Sohn von Fürst Albert (65), hat sich entschieden, aus seinem Schatten zu treten. In einem Interview mit dem Magazin «Tatler» sprach er über seine Zukunftsvisionen und die Beziehung zur königlichen Familie.Bisher hielt sich der junge Mann eher im Hintergrund.

» Er ist sich des Drucks bewusst, den sein Status mit sich bringt: «Ich denke, ich muss einfach meine Arbeit machen und mein Erbeläuft es gut.» Auch die Beziehung zur Tante Prinzessin Stéphanie sei eng. Sie sei «sehr lustig, sehr bodenständig», so Alexandre. «Ich stehe ihr ziemlich nahe.»Alexandre plant nun, nach New York zu ziehen.

Weiterlesen:

nau_live »

Der Regisseur der Gamestop-Dramedy «Dumb Money» sagt: «Mein Sohn stieg zum richtigen Zeitpunkt aus»In «Dumb Money» wird das Fiasko um die gehypten Gamestop-Aktien beleuchtet. Regisseur Craig Gillespie erzählt, wie er einen Platz in der ersten Reihe hatte, als Kleinanleger die Moguln an der Wall Street um Milliarden brachten. Weiterlesen ⮕

Das erwartet der Markt von der Zinssitzung der EZBDie Europäische Zentralbank (EZB) wird nach zehn Erhöhungen in Folge die Leitzinsen an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen. Weiterlesen ⮕

Ihr Auto verkaufen in der Schweiz - So funktioniert der Auto Export bei der Ankauf Exportauto AGSie möchten Ihr Auto verkaufen in der Schweiz und den Auto Export reibungslos und profitabel gestalten? Die Ankauf Exportauto AG ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, wenn es... Weiterlesen ⮕

Genf kontrolliert das Spiel, aber Moldawien gleicht spät ausDie Genfer haben die Partie lange Zeit im Griff. Der Führungstreffer kurz vor der Pause war der verdiente Lohn für einen engagierten Auftritt der Genfer, die sich trotz der langen Reise in den Osten Moldawiens von Beginn an einen wachen Eindruck hinterließen und mehr für das Spiel machten. Moldawien fand lange kein Rezept gegen das disziplinierte Stellungsspiel der Genfer. In der 80. Minute gelang Moldawien jedoch der Ausgleich. Am Ende schienen sich beide Mannschaften mit der Punkteteilung zufriedenzugeben. Weiterlesen ⮕

Streit um Sammlung Bührle eskaliertDer wissenschaftliche Beirat distanziert sich von der neuen Darstellung der Sammlung Bührle. Weiterlesen ⮕

Migros gliedert Innovations-Entwicklung in Gruppe einDie Migros steigt bei der Finanzierung der Start-up-Beteiligungen der Innovationssparte Sparrow Ventures aus. Weiterlesen ⮕