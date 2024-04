Den Garten planen: Der richtige Zeitpunkt ist jetzt

Bei den momentanen Wetterkapriolen sehnt manch einer den Frühling und die Garten saison herbei. Noch ist es zu früh, um richtig loszulegen. Für die Planung ist jetzt allerdings der richtige Zeitpunkt, weil sich der Garten in seinem nackten Erscheinungsbild zeigt – die Bäume ohne Blätter, die Beete ohne Gemüse und blühende Pflanzen . Am besten schliesst man die Augen und geht einmal gedanklich durch.

Was hat im letzten Jahr gut geklappt? Welche Ecke hätte noch Erneuerungsbedarf? Was hat der Frost diesen Winter alles zunichtegemacht? Und welche Pflanzen wollte man schon immer mal setzen? Es muss nicht gleich alles anders werden. Oft sind es die kleinen Planungen, die dem Garten einen besonderen Zauber verleihen: die vergessene Ecke neben dem Sitzplatz, die mit dem Tulpenbeet nur gerade im Frühling für Farbtupfer sorgt und sonst einfach grün ist. Oder die Gemüsebeete, die endlich richtig organisiert werden sollen, damit nicht alles gleichzeitig und während der Sommerferien reif is

