Den «Friends»-Folgen siehst du an, auf welchen Drogen Perry war

Anhand seiner Figur lässt sich ableiten, in welcher Phase seiner Sucht er während der jeweiligen «Friends»-Staffel war.wurde Matthew Perry zu einem der berühmtesten Serienstars der Welt. Der verstorbene Schauspieler spielte in allen zehn Staffeln der erfolgreichsten Serie der 90er-Jahre mit.

Abseits seines grossen Erfolgs kämpfte Perry jedoch gegen seine Suchtprobleme, über die er in den Monaten vor seinem Tod offen wie nie sprach. Auch in seiner im November erschienen Autobiografie «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» berichtete er ausführlich über seine jahrelange Abhängigkeit.

«Friends»: Matthew Perry als Chandler Bing, Jennifer Aniston als Rachel Green, David Schwimmer als Ross Geller, Courteney Cox als Monica Geller, Matt Le Blanc als Joey Tribbiani, Lisa Kudrow als Phoebe Buffay.Begonnen hatten seine Probleme nach einem Jetski-Unfall auf dem Set der romantischen Komödie «Fools Rush in» mit Salma Hayek im Jahr 1997. Wegen seiner Verletzung verschrieb ihm ein Arzt das Schmerzmittel Vicodin.

Perry war sicher, dass die nächsten 30 Jahre anders verlaufen wären, hätte er das Medikament damals nicht geschluckt. Die Pille sollte seine Trinksucht unterbinden, mit der er Ängste und Selbstzweifel bekämpfte. Die Beschaffung von Vicodin wurde in der Folge zum Lebensmittelpunkt für den Star. Er war Dauergast bei Ärzten, täuschte Migräne-Anfälle vor, unterzog sich sogar MRI-Scans, um an das Medikament zu kommen.

