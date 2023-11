Demografische Dividende: In diesen Ländern lohnen sich Anlagen

Diese Gleichung ist nicht nur einleuchtend, sie ist auch wissenschaftlich belegt. So hat der französische Wirtschaftsforscher Thomas Piketty ausgerechnet, dass zwischen 1700 und 2012 die Weltwirtschaft um rund 1,6 Prozent pro Jahr wuchs – und rund die Hälfte davon ging allein auf das Bevölkerungswachstum zurück.

:

20MİN: Halloween: So erschreckt man Kinder in anderen LändernIn jeder Kultur gibt es grausige Gestalten, die von Erwachsenen erfunden wurden, um Kindern Angst einzujagen. Wir zeigen eine Auswahl.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

AEROTELEGRAPH: Türkische Billigairline erwägt Gründung von Fluggesellschaften in anderen LändernDie Geschäftsführerin Güliz Öztürk von Pegasus Airlines hat bei einer Veranstaltung angekündigt, dass die Airline die Möglichkeit der Gründung von Fluggesellschaften in anderen Ländern prüft. Insbesondere Asien und Osteuropa, darunter Polen, Tschechien und Rumänien, werden als potenzielle Märkte genannt.

Herkunft: aeroTELEGRAPH | Weiterlesen »

CASHCH: Diese Schweizer Firmen können noch jahrelang steuerfreie Dividenden zahlenEinige Schweizer Firmen können einen Teil ihrer Dividende steuerfrei an die Aktionäre ausschütten. Und dies teils noch über viele Jahre. Ein Überblick.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

BAZONLİNE: Kommunistische Gruppierung IMT erlebt Aufwind in der SchweizDas Hauptquartier des Schweizer Ablegers der International Marxist Tendency (IMT) in Bern verzeichnet einen großen Zulauf. Die kommunistische Gruppierung ist in 40 Ländern weltweit vertreten.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen »

WELTWOCHE: Es ist ihnen egal, was wir von ihnen haltenRund zweieinhalb Wochen ist der schreckliche Angriff der Hamas auf Israel nun her. Fast genau so lange demonstrieren Muslime auf deutschen Strassen und in anderen westlichen Ländern, um ihre, wie es ein Grossteil der deutschen Medien nennt, «Solidarität mit den Palästinensern» zu bekunden.

Herkunft: Weltwoche | Weiterlesen »

SCHWEİZERBAUER: Macron zu Besuch in BernFrankreichs Präsident Emmanuel Macron wird am 15. und 16. November auf Einladung von Bundespräsident Alain Berset zu einem offiziellen Staatsbesuch in die Schweiz reisen. Obwohl die Themen des Treffens noch nicht offiziell bekannt gegeben wurden, dürften Fragen zur Europapolitik im Mittelpunkt der Gespräche zwischen den beiden Ländern stehen.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen »