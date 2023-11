Dem «Rössli» droht das Aus: Paar beendet Wirtstätigkeit nach 19 Jahren – und sucht Nachfolger für das letzte Restaurant im Dorf

Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für das «Rössli» läuft. Seit rund drei Monaten ist das Restaurant zur Pacht auf einer Immobilienplattform inseriert. Es bietet im Gastraum Platz für rund 50 Gäste. Dazu kommen zwei Säle mit Platz für rund 80 und 30 Personen sowie eine Terrasse für den Sommerbetrieb.

Einige Rückmeldungen habe er bereits erhalten. Doch für zwei interessierte Einzelpersonen sei der Betrieb zu gross gewesen. Ein anderes Wirtepaar habe sich daran gestört, dass die Küche oberhalb des Gastraums liegt, so Josef Hasler. «Jemand hatte sogar die Idee, eine Gelateria in der Liegenschaft einzurichten», erzählte er. Gespräche mit weiteren Interessenten liefen derzeit.

Dass die Suche nicht einfach wird, weiss Josef Hasler. Die Gästefrequenz läge nach Corona nicht mehr da, wo sie davor war. Bereits vor Corona habe man die morgendliche Öffnung des Restaurants eingestellt. «Wenn nur noch drei oder vier Gäste für ein Eingeklemmtes und einen Kaffee kommen, lohnt sich das einfach nicht mehr», so Josef Hasler.Josef Hasler verhehlt nicht, dass, wenn sich niemand fände, ein Verkauf in Erwägung gezogen wird.

Dies fände auch Thomas Rohrer schade. «Damit ginge dem Dorf ein Treffpunkt verloren», sagt er. Klar ist für den Gemeindeammann aber auch, dass der Kauf des Restaurants durch die Gemeinde aufgrund der Finanzlage kein Thema ist.

