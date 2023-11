Definitiver Standort für das Ambulatorium Rorschach gefunden: Es zügelt vom Spital ins «Neuseeland» in Rorschacherberg – die Begeisterung darüber hält sich in Grenzen Die Suche nach einem definitiven Standort für ein neues Ambulatorium in Rorschach hat sich als schwierig und langwierig gestaltet. Am Montag hat das Kantonsspital St.Gallen mitgeteilt, einen Standort gefunden zu haben am See in Rorschacherberg. Dennoch müssten weiter Prozesse optimiert und Ressourcen gebündelt werden.

Rorschachs Politik und Ärzteschaft hält den Standort nicht für ideal.Seit etwas mehr als zweieinhalb Jahren bietet das Kantonsspital St.Gallen im ehemaligen Spital Rorschach ein breites Angebot an ambulanten Behandlungen und Sprechstunden an. Bald zügelt das Ambulatorium. Denn wie es am Montag in einer Medienmitteilung des Kantonsspitals St.Gallen (KSSG) heisst, war schon bei der Inbetriebnahme des Ambulatoriums in Rorschach klar, dass das alte Spitalgebäude nur eine vorübergehende Lösung sein kann. Jetzt reagiert das Kantonsspita





