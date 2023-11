Debatte über Mobilität in der Schweiz

Die Züge sind überfüllt und es staut zunehmend auf den Hauptverkehrsachsen. Welche Änderungen braucht es, um die Mobilität in der Schweiz zu verbessern? Dieser Frage widmeten sich die «Arena»-Gäste. Konsens? Fehlanzeige.Die verschiedenen Verkehrsmittel bewegen die Schweizerinnen und Schweizer – und das nicht nur buchstäblich, sondern auch im übertragenen Sinn.

Was muss nun billiger werden, das Autofahren oder doch das Zugbillett?Im Fokus der Debatte stand, wie die Pendlerströme besser bewältigt werden könnten, ob die Kosten für die Autobahnvignette und das Autofahren insgesamt steigen sollten und ob das Strassen- und Schienennetz ausgebaut werden müsste. Dieser breit gefächerte Themenkatalog, gespickt mit verschiedensten Reizthemen, ermöglichte allen Gästen, einander kräftig aufs Dach zu geben – dies taten sie auch ausgiebig. Die linke Seite behauptete, dass das Nett-Null-Ziel 2050 niemals erreicht werden könne, wenn die Rechten weiterhin das Autofahren und insbesondere die Verbrennungsmotoren propagieren würde





