David Degen: «Wir stehen hinter Heiko Vogel, aber ...»

David Degen ist gefordert: Der FC Basel steht am Tabellenende der Super League. Mit blue Sport spricht der FCB-Präsident über die neu geschaffene Sportkommission und Trainer Heiko Vogel.Der FC Basel kommt nicht vom Fleck und verliert auch das Kellerduell gegen Lausanne.

FCB-Präsident David Degen spricht mit blue Sport über Coach Heiko Vogel. Der Deutsche geniesse beim FCB weiterhin Rückendeckung, doch irgendwann brauche es Punkte. Im Interview erwähnt Degen auch die neu geschaffene Sportkommission. «Jeder weiss um seine Rollen», so Degen. Marco Streller und Valentin Stocker werden als Ansprechpersonen für die Spieler fungieren.Und eben dieser Heiko Vogel wurde am vergangenen Mittwoch als Sportchef abgesetzt. Er muss einer neu einberufenen Sportkommission weichen. Das Ziel hinter dieser Kommission: Wissen bündeln. «Wir haben sehr viel Knowhow im Klub.

Und von Ergebnissen ist unter Vogel noch weit und breit nichts zu sehen. Vier Spiele, vier Niederlagen – zwei davon gegen die Aufsteiger-Teams aus Lausanne. Wie lang ist der Geduldsfaden beim FCB noch? Der Rückstand auf das zweitletzte Lausanne-Ouchy beträgt mittlerweile fünf Punkte. headtopics.com

Nach Aussage Degens ist auch das Geschehen abseits des Platzes wichtig hinsichtlich der Trainerfrage. «Wir wägen alle Eventualitäten ab.» Der FC Basel wolle sich ein Gesamtbild von den Eindrücken auf und neben dem Platz machen. Dieses Gesamtbild solle letztendlich aufschlüsseln, ob der FCB an den eingeschlagenen Weg glaube oder nicht.David Degen spricht mit blue Sport über FCB-Coach Heiko Vogel.

Basler Krise: Neuer Trainer beim FCB? David Degen zählt Heiko Vogel anNach dem 0:3 gegen Lausanne-Sport wackelt der Stuhl von FCB-Trainer Heiko Vogel gewaltig. Von sich aus gehen, will der Deutsche aber nicht. Weiterlesen ⮕

FC Basel: Das sagt Heiko Vogel zur neuen FCB-SportkommissionBeim FC Basel gibt es seit Mittwoch eine Sportkommission. Dass weder Trainer noch Chefscout direkt daran beteiligt sind, stört Heiko Vogel nicht. Weiterlesen ⮕

Heiko Vogel: «Ich kenne die Mechanismen des Geschäfts»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

