David Cameron: Comeback eines Ex-Premiers

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieSeine Regierungszeit bleibt wegen des Brexit in Erinnerung. Danach übernahm er fragwürdige Mandate. Was sich der 57-Jährige von seinem Comeback erhofft.In seiner Holzhütte im Garten muss «Lord Cam» nicht länger sitzen.

David Cameron (57), just mit einem Adelstitel versehen, thront jetzt stattdessen auf dem Ministersessel Nicht dass es dem Verschlag, den er sich nach dem abrupten Ende seiner Amtszeit als Premierminister 2016 zugelegt hatte, an Komfort gefehlt hätte. 25'000 Pfund soll er gekostet haben. Immer wenn er an seinen Memoiren schreiben wollte, zog sich der Ex-Premier dorthin zurück. Wohlhabend war Cameron, ein entfernter Verwandter der Royals, ja immer gewesen. Aber besonders glücklich war er nach seinem Rücktritt nie.Dass er es als Ex-Premier nie zu mehr brachte als zum Präsidenten der britischen Alzheimer-Gesellschaft, habe ihn gewurmt, berichteten, die mit ihm in Kontakt geblieben ware

:

20MİN: David Cameron wird neuer britischer AussenministerVon 2010 bis 2016 war er Premier: Jetzt wagt David Cameron das politische Comeback .

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: David Cameron zum neuen Außenminister ernannt David Cameron wurde zum neuen Außenminister unter Regierungschef Rishi Sunak ernannt, kurz nachdem die bisherige Innenministerin Suella Braverman entlassen wurde. Seine Rückkehr in die Regierung ist eine große Überraschung.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

BAZONLİNE: David Cameron zum neuen Außenminister unter Regierungschef Rishi Sunak ernannt David Cameron wurde zum neuen Außenminister unter Regierungschef Rishi Sunak ernannt, kurz nachdem die bisherige Innenministerin Suella Braverman entlassen wurde. Seine Rückkehr in die Regierung ist eine große Überraschung.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen »

SRFNEWS: Ex-Premier David Cameron wird neuer britischer AussenministerIn der britischen Regierung brodelt es. Ausgelöst hat die Krise Innenministerin Suella Braverman, eine Vertreterin der konservativen Tories. Sie kritisiert die Londoner Polizei scharf, weil diese sich nicht an das von Sunak geforderte Kundgebungsverbot halten will. Es handelt sich um eine für Samstag angekündigte propalästinensische Kundgebung.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

SRFNEWS: Rochaden in der Downing Street - Britischer Ex-Premier David Cameron wird neuer AussenministerIn der britischen Regierung brodelt es. Ausgelöst hat die Krise Innenministerin Suella Braverman, eine Vertreterin der konservativen Tories. Sie kritisiert die Londoner Polizei scharf, weil diese sich nicht an das von Sunak geforderte Kundgebungsverbot halten will. Es handelt sich um eine für Samstag angekündigte propalästinensische Kundgebung.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

CASHCH: David Winter und David Millstone geben sich als Aktionäre bei Clariant zu erkennenDie beiden Amerikaner kontrollieren via einen Fonds 3,05 Prozent am Baselbieter Spezialchemiekonzern.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »