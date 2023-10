Dave Degen sucht den Superstar beim FC Basel

Organisation erneut umMarco Streller und Valentin Stocker sitzen jetzt beim FC Basel in der Sportkommission. - keystone

Die Vorgänge erinnern zuweilen an die Casting-Show «DSDS». Statt «Deutschland sucht den Superstar» heisst es am Rheinknie aber «Dave Degen sucht den Superstar»!Mit Heiko Vogel sitzt der bisherige Sportchef zum wiederholten Mal auf dem Trainerstuhl. Eine Rückkehr in Degens Jury scheint derzeit ausgeschlossen.

Der FCB wendet sich vom klassischen Sportchef-Modell ab - Degen, Streller, Stocker und Co übernehmenDer Verein kommuniziert die Installation einer neuen sportlichen Kommission. Damit soll die Verantwortung breiter gefächert werden. Es bedeutet aber auch, dass Heiko Vogel nicht mehr Sportchef sein wird – und David Degen es nun offiziell als Leiter dieser Kommission ist. Weiterlesen ⮕

Die neue FCB-Sportkommission: Degen rückt näher, Zbinden gibt ein erstaunliches ComebackAm Mittwoch hat der FC Basel kommuniziert, wie er sich künftig sportlich-strategisch aufstellt. Die neue Sportkommission setzt sich aus sieben bekannten Gesichtern zusammen. Weiterlesen ⮕

