Jetzt kommen Dauerfrost und Schnee bis in tiefe Lagen. Während am Samstag die Schneefallgrenze bei Maximaltemperaturen von etwa 3 bis 5 Grad noch auf rund 600 bis 800 Metern liegt, gibt es am Sonntag bei nur noch etwa 1 bis 3 Grad Schneefall bis in tiefe Lagen. mit einer eisigen Bise zu rechnen. Durch den kräftigen Wind können sich die winterlichen Temperaturen nochmals deutlich kälter anfühlen.

Ab Sonntag sei es in der Schweiz so kalt, dass es theoretisch sogar bis unter Meereshöhe schneien würde. Wie viel Neuschnee am Wochenende zusammenkommt, ist aber noch unklar und unterscheidet sich wahrscheinlich auch regional stark.Sturmtief «Henk» hat am Mittwoch für einen stürmischen Tag gesorgt. Am kräftigsten blies es auf dem Säntis. Dort wurde am Abend laut Meteo Schweiz eine Orkanböe von 134 Kilometern pro Stunde gemessen. Auch in Tieflagen war der Wind kräftig, in Egolzwil im Kanton Luzern wurden 118 Kilometer pro Stunde gemessen.sorgte heute auch in der Schweiz für einen stürmischen Ta





bzBasel » / 🏆 41. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nach dem frühen Frühlingswetter kommt der Dauerfrost: «Handschuhe, Kappe und dicke Jacke kommen wieder zum Zug»Heftige Gewitter, Hagel oder Schnee: In diesem Newsblog finden Sie alles rund um das Wetter in der Schweiz.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Nach dem Schnee Tauwetter: In Brugg wird Hochwasserschutz eingebaut ++ Flusspegel im Aargau aktuell hochHeftige Gewitter, Hagel oder Schnee im Aargau: News, Hintergründe und Bilder finden Sie in unserem Ticker.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Jetzt schiesst auch die Mitte gegen die SP-KandidatenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Erhebliche Lawinengefahr in den Bergen ++ jetzt wird es warm ++ SRF-Chefmeteorologe wagt Weihnachtsprognose ++In der Zentralschweiz hält der Winter Einzug. News und Bilder finden Sie in unserem Ticker.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Jetzt für die Bildung von Kindern und Jugendlichen spenden!Fast 250 Millionen Kinder im Alter zwischen 6 bis 18 Jahren haben keinen Zugang zu Bildung. Betroffen sind Kinder aus Drittweltländern, aber auch aus Zentral- und Südamerika. Und ja: Auch in der reichen Schweiz ist jeder zehnte Jugendliche ohne Ausbildung. Neben Kriegsmeldungen, der Klimakrise und anderen geopolitischen Herausforderungen möchte die SRG zusammen mit der Glückskette im Rahmen der diesjährigen Solidaritätswoche auf ein «vergessenes» Problem aufmerksam machen: Bildung.

Herkunft: SRF 3 - 🏆 30. / 59 Weiterlesen »

Jetzt kommen zwölf magische Nächte – um was es bei der Tradition wirklich gehtDie sogenannten Raunächte zwischen Weihnachten und Dreikönigstag liegen im Trend: Nach Trubel und Shopping gehts um innere Einkehr. Doch was kann ein spirituell eher schwieriger Fall damit anfangen?

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »