Datenpanne im Bundesamt für Statistik: Direktor erklärt sich vor den Medien

Ein Amt in der Krise: Der Direktor des Bundesamts für Statistik, Georges-Simon Ulrich, musste sich am Mittwoch vor den Medien erklären.Auch einen Tag nach Bekanntwerden der denkwürdigen Datenpanne sorgen die Vorgänge im Bundesamt für Statistik (BFS) immer noch für Diskussionen. Zwar ist seit Mittwoch klar, wie es zum Debakel kommen konnte. Drei Kantone – Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden und Glarus – lieferten die Resultate in Excel-Tabellen.

Ein Programmierfehler beim BFS führte dazu, dass die Stimmen aus diesen Kantonen mehrfach gezählt wurden. Das verfälschte die Angaben zu den nationalen Parteistärken.

