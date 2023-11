Das Zollmuseum am Luganersee feiert Jubiläum mit Sonderausstellung

Die giftgrün leuchtende Farbe des Luganersees war eine Folge blühender Algenpopulationen. Foto: Sonja Burri“ geprägt, die in der Saison 2024 weiterläuft. Die Würdigung dieses Jubiläums in Form einer Sonderausstellung entstand in Kooperation mit dem Liechtensteinischen Landesmuseum. Sie ist nicht nur in Cantine di Gandria sondern auch in Vaduz zu bestaunen.

31. März 2023: Dominique Hasler (links) und Ignazio Cassis besichtigen die soeben von ihnen eröffnete Sonderausstellung.Ausstellung mit grossem Anklang: Auch Tony Wheeler, Reiseautor und Gründer des weltbekannten Verlages „Lonely Planet“ stattete dem Museum und der Ausstellung einen Besuch ab. © Sonja Burri

Neben Ignazio Cassis und Dominique Hasler begaben sich weitere namhafte Besucherinnen und Besucher auf den Weg nach Cantine di Gandria. So empfing das Museum mit Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter, und Tony Wheeler, Gründer des weltbekannten Reiseführers „Lonely Planet“ weitere prominente Persönlichkeiten.Im Garten des Museums erwartete die Besucherinnen und Besucher ein weiteres Highlight.

Dennoch fanden in der diesjährigen Saison rund 8300 Personen ihren Weg ins Zollmuseum. Darunter fallen 44 Besuche von Schulklassen und 64 Besuche durch Erwachsenengruppen, wie beispielsweise Vereine, Firmen oder auch ein Besuch von neun kantonalen Oberstaatsanwälten, organisiert von Andrea Pagani, dem Oberstaatsanwalt des Kantons Tessin.

POLIZEICH: Rückblick auf eine aussergewöhnliche SaisonModernisierte Räume, bundesrätlicher Besuch und ein U-Boot im Museumsgarten: Am 22. Oktober ging eine besondere Saison für das Schweizer Zollmuseum zu Ende.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕