Das Warehouse in Chicago unter Denkmalschutz gestellt

Audio mxtp069: The Warehouse in Chicago wurde unter Denkmalschutz gestellt in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 51 Minuten 33 Sekunden.Audio mxtp068: Switzerland's Sound Of Now mit Adriatique und Kellerkind in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 50 Minuten 19 Sekunden.

Audio mxtp065: Brasiliens Electroszene ist mehr wie nur Baile Funk in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 49 Minuten 11 Sekunden.Audio mxtp064: Switzerland's Sound Of Now mit Shelter 12 und Algebra in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 45 Minuten 10 Sekunden.Audio mxtp063: Charmanter Space Disco Sound von Lindstrøm und seinen Freunden in einem neuen Fenster öffnen. Laufzeit 53 Minuten 19 Sekunden.

Weiterlesen:

SRF 3 »

Kleinkunst im Keller62: Das Genie und das Überlebens­dramaLicht aus! Ein Theater in Zürich spielt aus Protest gegen die städtische Förderungspolitik im Dunkeln. Es entsteht ein erhellendes Theatererlebnis. Weiterlesen ⮕

Wie das Nachkriegsbern Rassismus pflegte: das «Bernbuch» auf der Bühne AarauVincent O. Carter war einer der ersten Schwarzen in Bern. Seine Erfahrungen schrieb er im «Bernbuch» auf - in der Alten Reithalle kommen sie auf die Bühne Weiterlesen ⮕

Nach Datenpanne: Politikwissenschaftler Michael Hermann sagt, was das für das Vertrauen in die Demokratie bedeutetWelche Politiker haben am meisten Grund, sich zu ärgern? Was bedeuten die korrigierten Wahlergebnisse für die Bundesratswahlen? Und warum ist die Datenpanne überhaupt ein Problem? Das sagt Politikwissenschaftler Michael Hermann. Weiterlesen ⮕

Tanz mit Behinderung: «Ich bin eine Ausnahme, das ist das Problem»Wie erleben Menschen mit Beeinträchtigung Sexualität? Künstlerin Chiara Bersani, die nun im Kunsthaus Baselland auftritt, weiss es. Sie will kein Mitleid für ihre Andersartigkeit, sondern Selbstermächtigung. Weiterlesen ⮕

Zwei verwundete Brüder nach israelischem Luftschlag im GazastreifenDie innere Logik des Krieges wird durch das unermessliche menschliche Leid überdeckt, das er verursacht. Weiterlesen ⮕

Schweizer Restaurant führt dynamische Preise einDas Restaurant Moment in Bern ist das womöglich erste Restaurant der Schweiz, das dynamische Preise eingeführt hat. Je nach Auslastung kostet das Fünf-Gang-Menü am Wochenende 115 Franken, 15 Franken mehr als unter der Woche. Das Restaurant orientiert sich an der Auslastung, um faire Preise zu gewährleisten. Weiterlesen ⮕