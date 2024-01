Das «Unwort des Jahres» 2023: Remigration

Das «Unwort des Jahres» 2023 lautet «Remigration». Es sei ein rechter Kampfbegriff, begründete die Jury am Montag ihre Wahl – und griff damit eine hochaktuelle Debatte auf. Letzte Woche veröffentlichte das Investigativportal «Correctiv» eine Recherche, die die grausame Menschenfeindlichkeit der Rechten offenbart.

Bei einem Geheimtreffen im November – nur acht Kilometer vom Ort der Wannseekonferenz in Potsdam entfernt, an der die Nationalsozialist:innen 1942 die Vernichtung der elf Millionen Jüd:innen in Europa planten – diskutierten AfD-Politiker:innen, Neonazis, potenzielle Geldgeber und CDU-Mitglieder über Pläne, Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland zu vertreiben.Seither ist der Ruf nach einem AfD-Verbot wieder lauter geworden. Rechtsexpert:innen wie die ehemalige Bundesverfassungsrichterin Gertrude Lübbe-Wolff halten ein solches indes für unwahrscheinlich. Ein «Remigrationsplan» genügt laut Lübbe-Wolff dafür nicht. Sie hält Verfahren gegen einzelne Akteur:innen für wirksame





Wochenzeitung » / 🏆 21. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Jahresrückblick: Die herzergreifendsten Geschichten des Jahres 2023Die 20-Minuten-Redaktion hat die herzergreifendsten, lustigsten, ermutigendsten und schönsten Geschichten des Jahres 2023 zusammengefasst. Im Februar befreite ein Schweizer Rescue-Team zahlreiche Erdbeben-Verschüttete in der Türkei.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Das Podcast-Jahr 2023: sechs Hörtipps zum JahreswechselDie einen lieben ihn, die andern halten ihn für einen Blender oder finden ihn einfach nur peinlich. Kalt lässt Baschi niemanden. Seine Karriere ist geprägt von Hochs und Tiefs, Exzessen an Partys und Verlusten im Freundes- und Familienkreis. Er wollte Fussballprofi werden und hat stattdessen den grössten Fussballhit der Schweiz gelandet.

Herkunft: SRF 3 - 🏆 30. / 59 Weiterlesen »

Die Weihnachtsbotschaft 2023Die Weihnachtsbotschaft ist 2023 wichtiger denn je: Unsere Lebensqualität gründet in der christlichen Kultur. Jetzt herrscht ausgerechnet auch dort Krieg, wo die grossen Weltreligionen ihren Ursprung haben. Die Schweiz wirkt in dieser Zeit wie eine Insel der Glückseligen. Wissen wir, warum sie bedroht ist?

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Diese Finanzkarrieren nahmen 2023 eine abrupte WendeDem Untergang der Credit Suisse sind in den vergangenen Monaten auch zahlreiche prominente Finanzkarrieren zum Opfer gefallen. Doch nicht nur bei den Grossbanken kam es zu denkwürdigen Wechseln an der Spitze.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Saron-Hypotheken haben sich bis Ende des dritten Quartals 2023 bewährtSaron-Hypotheken waren 2023 lange die günstigere Finanzierungsvariante für Immobilien im Vergleich zur Festhypothek. Jüngst hat sich das Blatt nun rasant und deutlich gewendet.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Zum Jahreswechsel: «Harte Arbeit lag dem Banker 2023 weniger»Das harte Arbeiten scheint im Jahr 2023 etwas zu kurz gekommen zu sein, oder zumindest dem Banker weniger zu liegen als dem Banquier. Das findet Fabian Käslin in seinem Gastbeitrag für finews.ch und hofft, dass 2024 ein Jahr wird, in dem die Schweizer Finanzbranche wieder eher ...

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »