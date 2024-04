Das traditionelle Zürcher Sechseläuten

Rund 3500 Zünfter, über 350 Reiter, rund 50 ausschliesslich von Pferden gezogene Wagen und gegen 30 Musikkorps ziehen wieder über die Bahnhofstrasse und den Limmatquai zum Sechseläutenplatz, auf dem die Verbrennung des Bööggs stattfindet. Dabei soll der Sommer vorausgesagt werden. In vergangenen Jahren lief jedoch so einiges schief.

Den Zug der Zünfte zum Feuer und das Verbrennen des Bööggs kommentiert SRF-Moderatorin Cornelia Boesch mit dem Zünfter Reto Henger.1. Der Böögg kippte in den Zürichsee1944 musste der Böögg wegen der Anbauschlacht im Hafen Enge aufgerichtet werden. Dabei kam es zu einem Unfall. Der Böögg kippte in den Zürichsee, weil er mangelhaft befestigt worden war.

00:18 Video Das Sechseläuten mit Steckenpferden Aus Radio SRF 3 Clips vom 25.04.2022. abspielen. Laufzeit 18 Sekunden. 3. Böögg in SchieflageNachdem der Böögg im Jahr 1944 bereits im Zürichsee baden gegangen war, kippte er im Jahr 1993 auf dem Bellevueplatz um. Und zwar noch bevor der Kopf explodierte.

00:30 Video Der Böögg mit Helm Aus Radio SRF 3 Clips vom 25.04.2022. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden. 5. Umkippen zum viertenEin Sechseläuten, ohne dass jemand umkippt, ist doch kein richtiges Sechseläuten. Das dachte sich wohl Altbundesrat Christoph Blocher. Denn auch er kippte am Sechseläuten im Jahr 2005 um.

