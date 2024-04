Das Skitourenrennen Patrouille des Glaciers: Kilian Frankiny wagt sich an die Herausforderung

Das Skitourenrennen Patrouille des Glaciers ist eines der strengsten und höchsten der Schweiz. Am Dienstagabend geht es los, dann starten die ersten der 1600 Teams jeweils in Dreiergruppen. In einem dieser Teams läuft Kilian Frankiny mit, als Schlussmann einer Seilschaft.

Die Tragödie läuft bei jedem Training mitSechs Menschen waren beim Training für die Patrouille des Glaciers auf der Originalstrecke zwischen Zermatt und Arolla in einen Sturm geraten. Es folgte eine grosse Such- und Rettungsaktion auf der Tête Blanche auf über 3500 Metern über Meer. Die traurige Bilanz: Fünf Männer erfroren, eine Frau wird immer noch vermisst.

Patrouille des Glaciers – die Geschichte Box aufklappen Box zuklappen Die Patrouille des Glaciers wurde während des Zweiten Weltkrieges lanciert. Die Truppen sollten ihre Einsatzfähigkeit im Hochgebirge beweisen. Es war eine rein militärische Veranstaltung; für General Guisan ging es um die Verteidigung der freien Schweiz.

Organisiert wird die Patrouille des Glaciers von der Stiftung Patrouille des Glaciers in Zusammenarbeit mit der Schweizer Armee. Der Routinier weiss, was kommtAndré Rieder ist der Routinier der Gruppe. Er weiss, was auf die Neulinge zukommt. Das schönste sei das Erreichen der Gipfel wie der Rosablanche: «Als ich die Patrouille das erste Mal gemacht habe, sind mir die Tränen gekommen.» Und dann der gemeinsame Zieleinlauf, das sei etwas vom Schönsten, so André Rieder.

Skitourenrennen Patrouille Des Glaciers Kilian Frankiny Radprofi Herausforderung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



srfnews / 🏆 52. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

«Du spinnst»: Wie drei Frauen die männerdominierte Patrouille des Glaciers und den Tête Blanche knacken wollenDiese Woche startet unter besonderen Vorzeichen das härteste Hochgebirgsrennen der Welt. Seine Magie ist ungebrochen. Ein Treffen auf 3500 Metern Höhe zeigt, warum Frauen in die Männerbastion drängen.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

«Du spinnst»: Wie drei Frauen die männerdominierte Patrouille des Glaciers und den Tête Blanche knacken wollenDiese Woche startet unter besonderen Vorzeichen das härteste Hochgebirgsrennen der Welt. Seine Magie ist ungebrochen. Ein Treffen auf 3500 Metern Höhe zeigt, warum Frauen in die Männerbastion drängen.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Erste Starts der Patrouille des Glaciers abgesagtDie ersten Rennen der Patrouille des Glaciers im Wallis ab Zermatt und Arolla sind abgesagt…

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Patrouille des Glaciers: Erste Starts wegen Wetter abgesagtWegen einer Wetterverschlechterung wurden die Rennen am Dienstag und Mittwoch von Zermatt und Arolla nach Verbier abgesagt.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Absage der Rennen Z1 und A1 bei der Patrouille des GlaciersDie Rennen Z1 und A1 bei der Patrouille des Glaciers im Wallis ab Zermatt und Arolla wurden aufgrund der schlechten Wetterbedingungen abgesagt.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Patrouille Suisse fliegt über ArbonDie Arbon Classics sind an und für sich bereits ein Highlight. Doch dieses Jahr setzen die Veranstalter einen drauf. Sie konnten die Patrouille Suisse für den Anlass gewinnen. Es ist einer der raren Auftritte der Flugstaffel.

Herkunft: fm1today - 🏆 34. / 53 Weiterlesen »