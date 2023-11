Das sind die grossen Baustellen in der Frauen-Nati

In der Nations League heissen die Gegner nun Italien, Spanien und Schweden, letztere führen die Weltrangliste an. Einzig Italien bewegt sich auf Augenhöhe. Gegen die beiden anderen Teams wäre jeder Punktgewinn eine Überraschung. Oder wie es Inka Grings nach der dritten Pleite innert 88 Tagen gegen Spanien sagt: «Wir dürfen uns nicht mit solchen Nationen messen. Wer das macht, hat – mit allem Respekt – keine Ahnung von Fussball.

Mit Lia Wälti und der gegen Spanien gelbgesperrten Noelle Maritz (beide Arsenal) sowie Luana Bühler (Tottenham) und Géraldine Reuteler (Frankfurt) hat die Schweiz vier Spielerinnen im Kader, die bei Topvereinen in der Startelf gesetzt sind und oft über 90 Minuten spielen.

Viele weitere Spielerinnen stehen bei Top-Vereinen unter Vertrag, etwa Ana-Maria Crnogorcevic (Atlético Madrid), Nadine Riesen (Frankfurt), Riola Xhemaili (Wolfsburg), Eseosa Aigbogun (AS Roma), Alisha Lehmann (Aston Villa) oder die beiden PSG-Spielerinnen Ramona Bachmann und Viola Calligaris. Aber sie sind in ihren Vereinen nicht (mehr) die ganz grossen Player, spielen selten, kommen aus einer Verletzung oder laufen gerade ihrer Bestform hinterher.

Ramona Bachmann hat in dieser Saison noch kein Tor für PSG erzielt. In der Nati traf sie zuletzt an der WM gegen die Philippinen per Elfmeter.Beim letzten Zusammenzug standen – und das ist keine Ausnahme – auch sieben Akteurinnen aus der semiprofessionellen Women’s Super League im Kader.

