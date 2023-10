Das schönste Tor der Woche: Meschack Elias Lupfer gegen Manchester City

Nach der 3. Runde der Champions-League-Gruppenphase ist die Rechnung schnell gemacht: Das schönste Tor der Woche konnte nur eines sein: Das 1:1 von Meschack Elia gegen Manchester City. 63 Prozent der rund 2700 teilnehmenden SRF-Userinnen und -User haben sich im Tor-Rating für den Treffer des YB-Stürmers entschieden.

Der schnelle Kongolose wurde nach einem City-Eckball von Cheikh Niasse mit einem langen Ball lanciert, Elia überraschte den weit herausgerückten Goalie Ederson mit einem genauso cleveren wie sehenswerten Lupfer.

Immerhin 21 Prozent der Abstimmenden entschieden sich in der SRF-Umfrage für den Traum-Weitschuss von Leipzigs Xavi Simons gegen Roter Stern, Barcelonas Fermin Lopez muss sich für seinen Knaller via Pfosten gegen Schachtar mit 9 Prozent und dem 3. Rang zufriedengeben. headtopics.com

Weiterlesen:

srfsport »

Akanji trifft gegen YB: «Fans hatten nicht so Freude, als ich das Tor gemacht habe»Manuel Akanji wurde gegen YB zum ersten Schweizer, der in der Champions League gegen ein Schweizer Team traf. Im grossen Rummel um Manchester City stach der Nati-Star heraus. Weiterlesen ⮕

Kleinkunst im Keller62: Das Genie und das Überlebens­dramaLicht aus! Ein Theater in Zürich spielt aus Protest gegen die städtische Förderungspolitik im Dunkeln. Es entsteht ein erhellendes Theatererlebnis. Weiterlesen ⮕

Wie das Nachkriegsbern Rassismus pflegte: das «Bernbuch» auf der Bühne AarauVincent O. Carter war einer der ersten Schwarzen in Bern. Seine Erfahrungen schrieb er im «Bernbuch» auf - in der Alten Reithalle kommen sie auf die Bühne Weiterlesen ⮕

Nach Datenpanne: Politikwissenschaftler Michael Hermann sagt, was das für das Vertrauen in die Demokratie bedeutetWelche Politiker haben am meisten Grund, sich zu ärgern? Was bedeuten die korrigierten Wahlergebnisse für die Bundesratswahlen? Und warum ist die Datenpanne überhaupt ein Problem? Das sagt Politikwissenschaftler Michael Hermann. Weiterlesen ⮕

Tanz mit Behinderung: «Ich bin eine Ausnahme, das ist das Problem»Wie erleben Menschen mit Beeinträchtigung Sexualität? Künstlerin Chiara Bersani, die nun im Kunsthaus Baselland auftritt, weiss es. Sie will kein Mitleid für ihre Andersartigkeit, sondern Selbstermächtigung. Weiterlesen ⮕

Niederreiter erzielt erstes Tor der SaisonDer Schweizer Eishockeyspieler Nino Niederreiter erzielte im siebten Spiel der Saison sein erstes Tor. Er wurde von Mason Appleton bedient und schloss erfolgreich ab. Weiterlesen ⮕