Das Rendezvous der Stars: Beachvolleyballerin Anouk Vergé-Dépré, 32, stellt sich den Fragen von Rennrollstuhlsportler Heinz Frei. Ein Gespräch über Liebeskummer, Hausarbeit und den Traum einer Gesangskarriere.Da fragt sich natürlich: in welchem Land bin ich gerade? Je nachdem reichen zehn Franken für etwas mehr... Eine Packung Ricola ist sicher dabei und ein Red Bull.Ich weiss nicht, ob das als Geheimtipp zählt, weil es eine sehr bekannte Stadt ist: Rio de Janeiro.

Die Leute sind sehr herzlich, es ist immer etwas los. Und ich finde es mega schön, dass die Leute so sportverbunden sind. Wer am Morgen am Strand entlang läuft, sieht so viele Menschen, die Sport machen, raus gehen, lachen, Musik hören. Die Stadt lebt so richtig, der Vibe ist mega schön.Wenn ich ein Talent dafür hätte, dann wäre ich gerne Sängerin. Das wäre sehr schön! Leuten eine Freude machen. Emotionen an einem Konzert oder durch Musik zu vermitteln, finde ich etwas vom Schönste

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Jamie Oliver & Co.: Das taugen die Onlinekochkurse der StarsJamie Oliver, Claudio Del Principe oder Neni-Köchin Haya Molcho zeigen, wie gutes Essen entsteht. Wir haben vier Onlineplattformen ausprobiert.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Fussball aus den Top-Ligen - Köhn verpasst Rendezvous mit MvogoPhilipp Köhn spricht über die Entwicklung seiner Karriere.

Herkunft: srfsport - 🏆 10. / 68 Weiterlesen »

Airbus präsentiert das Flugtaxi, das so leise wie ein Haarföhn sein sollDer europäische Flugzeugbauer zeigt erstmals den Prototyp des Lufttaxis City Airbus Nextgen. Bald soll es erstmals abheben.

Herkunft: aeroTELEGRAPH - 🏆 39. / 51 Weiterlesen »

Riesen-Hype um das Luzerner Wiener Schnitzel vom «Old Swiss House» – «das Telefon klingelte nonstop»So hat der Wirt vom «Old Swiss House» in Luzern den riesigen Hype um sein Wiener Schnitzel erlebt.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Das perfekte Comeback: Wie Mikaela Shiffrin und Michelle Gisin nach Verletzungen das Podest in Are erobernDie Amerikanerin Mikaela Shiffrin gewinnt trotz wochenlanger Verletzungspause den Slalom in Are und holt sich dabei die kleine Kugel. Die Kroatin Zrinka Ljutic wird Zweite vor einer überragenden Michelle Gisin.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Das Argovia Beizlifäscht kehrt auf das Birrfeld zurück – und was ist mit der Feldlerche?Im vergangenen Jahr ist das Argovia Fäscht nach Wohlen umgezogen. Auch weil ein vom Aussterben bedrohter Vogel sich während der Pandemie auf dem Birrfeld eingenistet hat. Jetzt findet das Argovia Beizlifäscht wieder an gewohnter Stelle statt. Was bedeutet das für die Feldlerche? Wir haben nachgefragt.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »