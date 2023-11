Das Projekt «Neue Mitte»: «Eine Jahrhundertchance für Rheinfelden»

Nun gut. Dieser Missstand wurde in den frühen 90er-Jahren korrigiert. Doch ansonsten ist mit dem Bahnhof nicht viel geschehen. Er ist eine triste Absteige.Das soll sich jetzt ändern. Mit dem «Strukturplan Bahnhof», genannt «Neue Mitte», soll eine bauliche Entwicklung entstehen, die alle beeindruckt. Dies tut auch bitter not, denn rund 10’000 Personen nutzen die Züge ab Rheinfelden an einem ganz normalen Werktag – Tendenz zunehmend.

Peter Scholer findet, es seien tolle Projekte: «Es ist eine Chance», sagt er. Doch auf einem besteht er und ist daher unter den acht Einsprechenden im Mitwirkungsverfahren: «Diese Projekte müssen sichtbar gemacht werden. Erst dann kann das Stimmvolk entscheiden.» Denn die Gegend rund um den Bahnhof sei einmalig. «Es ist der einzige Schnellzugbahnhof der Schweiz, bei dem der Wald bis zum Bahnhof reicht.

Die Geschichte um den Park ist diese: Der ehemalige Bezirksarzt Markus Klemm gilt im Städtchen schon fast als Adliger. Er gehört zum Geschlecht der Roniger aus der Gründerfamilie des Feldschlösschens, er singt bei den Sebastiani-Brüdern, wo nur auserwählte Herren mitwirken dürfen, er ist Mäzen, und er liebt die schönen Künste.

Auf Widerstand stossen auch die von der Realstone SA geplanten Wohnbauprojekte. Kapuzinerberg-Bewohner fürchten den Bahnlärm, der vom 26 Meter hohen Block verstärkt zurückgeworfen werden könnte, andere finden einen solchen Turm generell unpassend im beschaulichen Städtchen, das den Wakkerpreis bekommen hat, und eine Gruppe aus der linken Szene wird darum kämpfen, dass mindestens 30 Prozent der Mietzinse im für Kleinverdiener erschwinglichen Rahmen liegen.

