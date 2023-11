DAS NEUE FV GEOMETRY VON KENNAMETAL ZEICHNET SICH DURCH EIN INNOVATIVES SPANBRECHER-DESIGN AUS

„Die Flexibilität unseres neuen FV-Geometry bietet eine verbesserte Leistung mit gleichmäßiger Spankontrolle bei niedrigen oder mittleren Schnitttiefen und weniger Prozessunterbrechungen für den Werkzeugwechsel", so Scott Etling, Vizepräsident für Marketing, Global Product Management.

FV Geometry ist mit Rinnen ausgestattet, die das Kühlmittel näher an die Schneide führen – für den Zerspaner, der höchste Vielseitigkeit sucht und ununterbrochene sowie leicht unterbrochene Schnitte ausführen möchte.

Da FV Geometry einen Werkzeugwechsel für die Endbearbeitung überflüssig macht, eignet es sich hervorragend für ein breites Spektrum von Anwendungen im Transportwesen und im allgemeinen Maschinenbau.Seit über 80 Jahren ist Kennametal Inc. führend in der industriellen Technologie und bietet seinen Kunden Produktivität durch Materialwissenschaft, Werkzeugbau und verschleißfeste Lösungen.

- Interaktive Tour bringt neueste Technologien direkt zu neuen und bestehenden Kunden Mit dem Ziel, innovative Werkzeuge direkt zu den Kunden zu bringen, startet Kennametal Inc. (NYSE: KMT) eine landesweite Werkzeug-Roadshow in Nordamerika, die mehr als 20 Märkte umfasst. Die Kennametal Metal Cutting Tour bietet aktuellen und potenziellen ...

- HARVI IV erfordert keine Unterbrechungen für den Werkzeugwechsel und erhöht die Produktivität der Kunden Kennametal Inc. (NYSE: KMT) gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine meistverkaufte und leistungsstärkste Reihe von HARVI™-Vollhartmetallfräsern um eine neue 8-schneidige ...Medienmitteilung: Inflation: Für einen Apéro müssen Konsumierende nun tiefer...

