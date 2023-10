Das letzte Mal Hawaii

Unermüdlicher Kampfgeist Während am Wochenende die alpine Ski-Saison mit dem Riesenslalom in Sölden eröffnet wird, feilt Aline Danioth einmal mehr an ihrem Comeback. Auch von ihrem vierten Kreuzbandriss lässt sich die 25-Jährige nicht aus der Bahn werfen. Hoffnungsvolles Talent Für Tennis-Talen...

Matthew Perry: In der Schweiz wurde ihm mal das Leben gerettetMatthew Perry ist tot. Der «Friends»-Star kämpfte jahrelang mit Suchtproblemen. In einer Genfer Klinik wurde ihm mal das Leben gerettet. Weiterlesen ⮕

Gjorgjev und Hübel elektrisieren das Brügglifeld: Aarau wendet das Abstiegskampf-Szenario in extremis abDer FC Aarau bleibt zum dritten Mal in Folge ohne Sieg, erkämpft sich gegen Schlusslicht Schaffhausen aber spät immerhin noch ein 1:1. Gjorgjev traf im Anschluss an einen Corner in der 85. Minute zum Ausgleich. Kurz darauf rettete Torhüter Hübel mit einer spektakulären Parade den Punkt. Weiterlesen ⮕

Tipps der frühsten Besucher: «Das beste Erlebnis, das man an der Messe haben kann»Die diesjährige Basler Herbstmesse ist eröffnet. Sehen Sie hier die ersten Bilder und Eindrücke vom Samstag – und einige Bahnbewertungen der ersten «Mäss»-Gänger. Weiterlesen ⮕

Sonntag, 18 Uhr auf SRF zwei - Nach der Hawaii-Rückkehr: Ryf zu Gast im «Sportpanorama»Bei ihrem wohl letzten Auftritt auf Hawaii schrammt Triathletin Daniela Ryf an der Ironman-WM als 5. am Podest vorbei. Der Sieg geht Lucy Charles-Barclay. Weiterlesen ⮕

Auf der Autobahn A3 in Niederurnen knallt es innert zehn Minuten gleich zwei MalWeil am Donnerstagmorgen der Verkehr auf der Autobahn A3 in Niederurnen gestockt hat, konnten zwei Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zu zwei Auffahrunfällen. Weiterlesen ⮕