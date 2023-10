Das läuft rund um Halloween in der Zentralschweiz

Einst als Grusel-Brauch aus den USA importiert, hat sich Halloween längst in der Schweiz etabliert. Auch in der Zentralschweiz wird der Brauch praktiziert. Am Wochenende und an Halloween selbst finden zahlreiche Partys in der Region statt. Wir stellen dir eine Auswahl vor. statt. Verkleidung ist kein Muss, die Musik ist Techno und Psytrance. Ebenfalls findet im Viscose das Viertel in Emmen die im Schloss Wyher am Samstag, 28. Oktober, so richtig verhexen.

Bist du eher der Outdoor-Typ? Dann wäre das etwas für dich: Der Goa-Event findet unter freiem Himmel statt. Der Ort wird erst kurz vor der Party auf der Website bekannt gegeben. Sowohl im die gruseligsten Partys des Jahres statt. Dort kannst du mit oder ohne Kostüm dein Tanzbein zu R&B und Club-Hits schwingen. sei die beste und grösste Halloweenparty in der Stadt, schreibt der Veranstalter auf seiner Website.

Halloween-Special: «Der Nachtzug» + «Das Date» - KrimiHalloween steht vor der Tür – das feiern wir mit zwei grusligen Geschichten. Steigt ein in den «Nachtzug» ins Jenseits! Und kommt mit auf ein «Date», das der reinste Horror ist ... Weiterlesen ⮕

Gjorgjev und Hübel elektrisieren das Brügglifeld: Aarau wendet das Abstiegskampf-Szenario in extremis abDer FC Aarau bleibt zum dritten Mal in Folge ohne Sieg, erkämpft sich gegen Schlusslicht Schaffhausen aber spät immerhin noch ein 1:1. Gjorgjev traf im Anschluss an einen Corner in der 85. Minute zum Ausgleich. Kurz darauf rettete Torhüter Hübel mit einer spektakulären Parade den Punkt. Weiterlesen ⮕

Tipps der frühsten Besucher: «Das beste Erlebnis, das man an der Messe haben kann»Die diesjährige Basler Herbstmesse ist eröffnet. Sehen Sie hier die ersten Bilder und Eindrücke vom Samstag – und einige Bahnbewertungen der ersten «Mäss»-Gänger. Weiterlesen ⮕

«Wer weiss? Vielleicht jetzt am Dienstag gegen Spanien»Die Natispielerin ordnet die Steigerung beim 0:1 gegen Schweden ein und spricht auch über die Ladehemmungen. Weiterlesen ⮕

50.Zuger Messe ist eröffnet - Regionaljournal ZentralschweizMit erwarteten 80'000 Besucherinnen und Besuchern in neun Tagen ist die Zuger Messe auch bei der Jubiläumsausgabe die grösste Zentralschweizer Publikumsmesse im Herbst in der Zentralschweiz. Allerdings geht die Zahl der Ausstellenden retour. Weiterlesen ⮕

50.Zuger Messe ist eröffnet - Regionaljournal ZentralschweizMit erwarteten 80'000 Besucherinnen und Besuchern in neun Tagen ist die Zuger Messe auch bei der Jubiläumsausgabe die grösste Zentralschweizer Publikumsmesse im Herbst in der Zentralschweiz. Allerdings geht die Zahl der Ausstellenden retour. Weiterlesen ⮕