Das Jahrhundertprojekt: Der Rheintunnel

Das Jahrhundertprojekt kommt Schritt für Schritt voran. Wir zeigen die wichtigsten Änderungen im Überblick und erklären, wieso der Tunnel vor allem für Schrebergärten ein Schreck ist. Der Rheintunnel sei nicht nur eine Tunnelröhre, sondern ein komplexes, insgesamt 11 Kilometer langes Tunnelsystem. So erklärte Götz Schackenberg, Gesamtprojektleiter des Bundesamts für Strassen (Astra), das. Die Zahlen sind eindrücklich. Die Kosten: 2,6 Milliarden Franken. Die Bauzeit: 10 Jahre.

Der Verkehr auf der Osttangente, zwischen den Verzweigungen Hagnau und Wiese, soll um 30 Prozent sinken. So auch der Verkehr im Birsfelder Zentrum. «Der Rheintunnel ist die beste und leistungsfähigste flankierende Massnahme», sagte der Baselbieter Regierungsrat Isaac Reber (Grüne) vergangene Woche in Basel, «er macht ein attraktives Zentrum in Birsfelden möglich.» Die Schattenseite: Über hundert Schrebergärten in Birsfelden müssen zugunsten des neuen Tunnels weichen. Auch in Basel trifft es einen Familiengartenverein

