Das Grauen nach dem Grauen: Hamas-Terroristen töteten am 7. Oktober über 260 Menschen am Supernova Music Festival in Israel. Das Massaker in Israel, der Prager Amoklauf oder die Gräueltaten in Butscha sind die jüngesten Beispiele für unfassbare Grausamkeiten, die Menschen anderen Menschen antun können.

Nach jedem Massaker von Terroristen, nach jedem rassistischen Attentat auf eine Kirche, nach jedem Amoklauf in einer Schule, nach jedem Folterskandal eines Rechtsstaates fragt man sich, wie so etwas passieren konnt





bazonline » / 🏆 7. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Das passiert, wenn Israel wegen Völkermordes verurteilt wirdIsrael muss sich seit Mitte Januar wegen des Vorwurfs des Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten. Dazu Völkerrechtsexperte Matthias Hartwig.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Welternährungsprogramm der UN kann 10 Millionen Menschen in Afghanistan keine Nahrungsmittelhilfe gebenIm Jahr 2023 musste das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen aufgrund fehlender Mittel 10 Millionen Menschen in Afghanistan eine lebenswichtige Nahrungsmittelhilfe vorenthalten. Die Krise in der Demokratischen Republik Kongo wird von NGOs als eine der am stärksten vernachlässigten Krisen der Welt bezeichnet.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Cristiano Ferreira: Ein Coiffeur, der Menschen positiv beeinflusstCristiano Ferreira ist ein selbstständiger Coiffeur, der sich dazu entschieden hat, Menschen positiv zu beeinflussen. Er erzählt von seiner politischen Entwicklung und warum er sich für diesen Beruf entschieden hat.

Herkunft: Wochenzeitung - 🏆 21. / 63 Weiterlesen »

Israel: Kampf an mehreren Fronten und drohende Staatskrise wegen gescheiterter JustizreformIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und der Hamas eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Wenn mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung wählt: Um was geht es im 'Superwahljahr' 2024?Rund 4,5 Milliarden Menschen werden an die Urne gerufen.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Israel veröffentlicht mutmassliches Foto von Hamas-Militärchef Deif – und will Hamas im nördlichen Gazastreifen zerschlagen habenNach dem blutigen Terrorangriff der Hamas auf israelische Zivilisten ist der Nahostkonflikt neu eskaliert. Die Zerschlagung der Hamas im Norden des Gazastreifens sei abgeschlossen, sagt ein israelischer Militärsprecher. Israel wurde von der Hisbollah-Miliz mit zahlreichen Raketen angegriffen. Laut Angaben der Islamisten waren es 62 Projektile, das israelische Militär spricht von etwa 40. Die israelische Regierung will einem Medienbericht zufolge eine einstweilige Verfügung des Internationalen Gerichtshofs zur sofortigen Kampfeinstellung im Gazastreifen abwenden. Israels Armee hat ein Bild veröffentlicht, das den Chef des bewaffneten Arms der Terrororganisation Hamas, Mohammed Deif, zeigen soll.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »