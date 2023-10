Das 2:1 fällt in der 93. Minute: Thuns ganz besonderer Joker trifft zum Sieg

Helios Sessolo (Mitte, mit Daumen hoch) bejubelt den Sieg mit seinen Teamkollegen.erzählte er vor ein paar Tagen und sprach damit einen wesentlichen Unterschied zur letzten Saison an. Im Allgemeinen hat der Trainer da bestimmt recht. Am Sonntag aber tut seine Mannschaft genau das nicht. 92 Minuten lang.

1:1 steht es, und aus Sicht des FC Thun muss sich das wie ein schlechter Scherz anhören. Die Berner Oberländer rennen an, sie dominieren, ja sie brillieren im Grunde. Das Spiel auf ein Tor aber – es droht unentschieden zu enden.Dann schlägt der eingewechselte Miguel Castroman eine Ecke, und bevor er das tut, nimmt er sich angesichts der Umstände bemerkenswert viel Zeit.

Lustrinellis Team drückt in der Folge: zunächst auf den Ausgleich, später auf die Führung. Daniel Dos Santos gelingt Mitte des ersten Umgangs nach toller Hereingabe Koro Konés das 1:1. Die unter anderem ohne den verletzt ausgefallenen Valmir Matoshi angetretenen Hausherren sind vor rund 4200 Zuschauern in jeder Beziehung besser. Im Skore wiedergegeben wird das erst ganz am Ende.Durch den Sieg verteidigen die Thuner die Tabellenführung. headtopics.com

Die Konkurrenz verbreitet aus Sicht der Oberländer derweil auch am Halloween-Wochenende eher nicht Angst und Schrecken. Sion ist erwartet stark, aber offensichtlich nicht übermächtig. Aarau tut sich unter Coach Alex Frei bislang erstaunlich schwer und weist bereits einen Rückstand von zwölf Punkten auf. Wil hat nun fünfmal in Folge verloren – und ist kurioserweise noch immer Dritter.

Vielleicht ist Thun versus Basel im Frühsommer nächsten Jahres nicht wie 2005 das Duell um den Meistertitel oder wie 2019 jenes um den Cupsieg. Sondern der Kampf um den letzten Platz in der Super League. Verrückte Schweizer Fussballwelt.ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor. headtopics.com

Gjorgjev und Hübel elektrisieren das Brügglifeld: Aarau wendet das Abstiegskampf-Szenario in extremis abDer FC Aarau bleibt zum dritten Mal in Folge ohne Sieg, erkämpft sich gegen Schlusslicht Schaffhausen aber spät immerhin noch ein 1:1. Gjorgjev traf im Anschluss an einen Corner in der 85. Minute zum Ausgleich. Kurz darauf rettete Torhüter Hübel mit einer spektakulären Parade den Punkt. Weiterlesen ⮕

Tipps der frühsten Besucher: «Das beste Erlebnis, das man an der Messe haben kann»Die diesjährige Basler Herbstmesse ist eröffnet. Sehen Sie hier die ersten Bilder und Eindrücke vom Samstag – und einige Bahnbewertungen der ersten «Mäss»-Gänger. Weiterlesen ⮕

Gewinnzahlen & Quoten Swiss Lotto, Joker, Euro Millions und Super-StarAlle (ots) - Swiss Lotto 16 17 19 23 34 41 Glückszahl 3 Replay 4 Joker 9 1 0 4 0 8 Euro Millions 29 33 35 48 49 Sterne 3 8 2. Chance 13 14 41 43 44 Super-Star I 4 7 6 T... Weiterlesen ⮕

Erbgut von Haien verändert sich extrem langsamDas Erbgut von Haien weist die langsamste Mutationsrate aller Wirbeltiere auf. Möglicherweise ist das der Grund für das geringe Krebsrisiko. Weiterlesen ⮕

Das Warehouse in Chicago unter Denkmalschutz gestelltDas Warehouse in Chicago, einer der bekanntesten Clubs der Stadt, wurde unter Denkmalschutz gestellt. Der Club hat eine Laufzeit von 51 Minuten und 33 Sekunden. Weiterlesen ⮕

St.Gallerin spricht über das Aus bei «The Voice of Germany»Priti Pawar ist in der zweiten Runde von «The Voice of Germany» ausgeschieden. Die St.Gallerin zeigt sich jedoch froh über die Erfahrung und die Zusammenarbeit mit Ronan Keating. Weiterlesen ⮕