Auf dem Flughafen «San Jose» in Costa Rica hatte sich schon herumgesprochen, dass eine DHL-Maschine mit Hydraulik-Problemen umkehren würde. Ein Flughafenmitarbeiter hält die Bruchlandung vom 8. April 2022 deshalb mit seiner Handykamera fest.Eine Frachtmaschine der DHL ist am 8. April 2022 in Costa Ricas Hauptstadt San José in zwei Teile zerbrochen. Nun hat die Untersuchungsbehörde den Bericht veröffentlicht, warum es zur Bruchlandung kam.Am 8.

Nun hat die Untersuchungsbehörde den Bericht veröffentlicht, warum die Boeing 757 F kurz nach ihrem Start wieder umdrehen musste und anschliessend zerbrach.Im April vergangenen Jahres ist eine DHL-Maschine nach einer spektakulären Bruchlandung am internationalen Flughafen San José in zwei Teile zerbrochen. Nun wurden die Untersuchungsergebnisse zum Unfall veröffentlicht.

Gemäss dem Bericht der Unidad de Accidentes e Incidentes del Consejo Técnico de Aviacion Civil sind die beiden Piloten der Boeing 757 F unschuldig. Hauptgrund, dass die Maschine kurz nach dem Start am 8. April 2022 wieder umkehren musste, sei das Versagen des linken Hydrauliksystems gewesen. Laut der costa-ricanischen Untersuchungsbehörde seien die Kabel, die die Aktuatoren steuern, veraltet gewesen. headtopics.com

Zudem habe die «wahrscheinlich unbeabsichtigte synchronisierte Bewegung» des rechten Schubumkehrhebels und des linken Schubhebels zum Unfall geführt, wie derAm 8. April 2022 musste die eben erst Richtung Guatemala gestartete DHL Frachtmaschine wegen Hydraulik-Problemen wieder umkehren.

Die Boeing 757 kam dabei am Pistenende ins Schleudern, rutschte eine Böschung hinab und zerbrach in zwei Teile. Weil die Piloten den Notfall vorab per Funk angekündigt hatten, stand ein Flughafenmitarbeiter mit seiner Handykamera bereit, um die spektakuläre Bruchlandung festzuhalten. Auch die Feuerwehr stand bei der Landung bereits einsatzbereit am Pistenrand. headtopics.com

