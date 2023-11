«Dann machen wir es selbst»: Mitarbeiterin übernimmt die St.Galler Metzgerei Schmid

Vor den Wahlen war es monatelang still um das Thema, doch nun heisst es: Vorwärts marsch! Am 8. November lanciert der Bundesrat die Debatte um das künftige Verhältnis zur EU. Recherchen zeigen, wo Brüssel der Schweiz entgegenkommt und wo es noch klemmt.

Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von St.Galler Tagblatt ist nicht gestattet.

:

TAGBLATT_CH: Ein Ur-Rorschacher singt Mani Matter in St.Galler Dialekt: Besonderer Theaterabend in RorschachDas Theater Sinnflut verwandelt den Rorschacher Schweizerhof ins «Bahnhofbuffet Rorschach»: Der Theaterverein zelebriert in seinem neuen Stück den Berner Liedermacher Mani Matter. Und zwar mit eigenem Dreh: Der Rorschacher Musiker Roman Elsener singt in St.Galler Dialekt.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen »

TAGBLATT_CH: Neues Gemeinschaftsgrab auf dem Ostfriedhof +++ St.Galler Museumspass lanciert +++ Drogendealer festgenommenNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen »

AEROTELEGRAPH: St.Galler Museums-Pass: Ihr Ticket zu elf MuseenIhre Luftfahrt-News

Herkunft: aeroTELEGRAPH | Weiterlesen »

20MİN: Flutkatastrophe Ahrtal: Fund von Knochen von VermisstemSie wollten die Natur von Unrat befreien, doch dann stiessen die Müllsammler im Ahrtal auf Knochen.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

TAGBLATT_CH: Schmerzhaft, aber alternativlos: Gesundheits-Chef Bruno Damann referierte in Lütisburg über SparmassnahmenFür Regierungsrat Bruno Damann ist der Stellenabbau an den St.Galler Spitälern unumgänglich. «Ohne Entlassungen, so schmerzhaft sie auch sind, würden wir mit hohem Tempo finanziell gegen eine Wand gefahren. Und das wäre dann noch viel schlimmer», so der Magistrat.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen »

TAGBLATT_CH: Und die vielen Toten? Die Bilanz der St.Galler Regierung zur Bewältigung der Coronapandemie umschifft heikle FragenDer Kanton St.Gallen hat sein Corona-Krisenmanagement aufgearbeitet. Die hohe Übersterblichkeit während der zweiten Welle wird nur beiläufig abgehandelt.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen »