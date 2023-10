«Dann kriegst du es schon mit der Angst zu tun»

Der Luzerner Trainer Mario Frick spricht im Interview mit Keystone-SDA unter anderem über die Querelen im Klub, die schwierige und lehrreiche Zeit in Italien und die Problematik der sozialen Medien.Frick ist seit Mitte Dezember 2021 im Amt. Der 49-jährige Liechtensteiner übernahm das Team auf dem letzten Platz und hielt es via Barrage in der Super League. In der vergangenen Saison schaute der starke 4. Platz heraus, den die Luzerner auch aktuell halten.

«Mit der Punkteausbeute bin ich zufrieden. Zu Beginn war es aufgrund der Doppelbelastung mit dem Europacup nicht einfach bezüglich der Belastungssteuerung. Spielerisch sind wir ganz klar noch nicht dort, wo wir sein wollen. Wir verteidigten lange sehr gut, liessen wenig Gegentore zu, in den vorletzten zwei Partien war das jedoch nicht mehr der Fall. Viele Spieler besitzen noch Luft nach oben, brachten ihr Potenzial bisher nicht auf den Platz.

«Man muss das Ganze differenziert anschauen. Zuvor setzten wir uns überraschend gegen Djurgarden durch. Enttäuschend war, dass wir gegen eine Mannschaft ausgeschieden sind, bei der wir das Gefühl hatten, besser zu sein. Das Heimspiel dominierten wir klar, wir schieden wegen Eigenfehler aus. Das setzte uns schon sehr zu. Mit Aston Villa als nächstem Gegner wäre es allerdings sehr schwer geworden, die Gruppenphase zu erreichen. headtopics.com

«Ich lese natürlich interessiert die Artikel über das Hin und Her, kann das Ganze aber gut ausblenden. Auch die Mannschaft tangiert es nicht. Im Gegenteil: Als das Chaos im letzten Jahr begann, rückten das Team und die Fans näher zusammen. Es war wie eine Verbrüderung. Dass uns das Ganze nicht geschadet und belastet hat, beweist der 4. Rang in der vergangenen Saison und die aktuelle Klassierung.

«Es ist eine grosse Stärke von mir, dass ich auch nach einem verlorenen Spiel sehr reflektiert bin. Wenn eine Partie in der 85. Minute entschieden ist, dann habe ich die erste Analyse bereits gemacht, weiss ich ungefähr, an was es gelegen hat. Ich kann gut switchen, trage es nicht nach Hause. Ruhephasen sind wichtig. Wenn du dich gefangen fühlst in diesem Job, dann wird es gefährlich. headtopics.com

