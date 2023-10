Dampfzug verursacht Flurbrand in Tschamut

Im Einsatz: Dank der schnellen Intervention der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brands verhindert werden.Laut Mitteilung ging bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden am Samstag kurz vor 15.30 Uhr die Meldung über einen Flurbrand an der Böschung der Bahnlinie nahe des Bahnhofs Tschamut ein.

Mit Unterstützung eines Löschzugs der Matterhorn Gotthard Bahn gelang es ihnen, den Brand auf einer Fläche von rund 50 x 20 Metern rasch zu löschen.Schutzwald verhindert werden, wie es weiter heisst. Wegen der Löscharbeiten kam es gemäss Kantonspolizei zu einem etwa einstündigen Betriebsunterbruch auf der Strecke der Matterhorn Gotthard Bahn zwischen Disentis und Andermatt.Ersten Erkenntnissen zufolge habe ein Nostalgiedampfzug kurz vor dem Ausbruch des Brands die Bahnstrecke befahren, heisst es in der Mitteilung weiter.Die Kantonspolizei Graubünden führt Abklärungen durch, wie es zum Brand kam.

