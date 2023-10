Dampfzug löst in der Surselva Flurbrand aus

Kapo GraubündenKurz vor 15.30 Uhr am Samstagnachmittag erhielt die Einsatzleitzentrale die Meldung über einen Flurbrand an der Böschung der Bahnlinie nahe des Bahnhofes Tschamut, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Rund 20 Angehörige der Feuerwehr Sursassiala sowie der Stützpunktfeuerwehr Andermatt waren bereits im Zusammenhang mit dem umgesetzten Einsatzkonzept der Dampffahrt im Einsatz, sie seien darum schnell vor Ort gewesen.

Sie löschten den Brand auf einer Fläche von rund 50 mal 20 Metern mit Unterstützung eines Löschzuges der Matterhorn Gotthard Bahn, wie es weiter hiess. Eine Ausbreitung des Feuers auf einen nahegelegenen Schutzwald habe so verhindert werden können.

Gemäss den ersten Erkenntnissen befuhr ein Nostalgiedampfzug kurz zuvor die Bahnstrecke. Als mögliche Brandursache stehe der Glutausstoss der Dampflokomotive im Vordergrund. Der Brand und Löscharbeiten führten laut Mitteilung zu einer rund einstündigen Betriebsunterbrechung der Matterhorn Gotthard Bahn zwischen Disentis und Andermatt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt nun ab, wie es zum Brand kam. headtopics.com

Dampfzug löst in der Surselva einen Flurbrand ausAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Feueralarm in Tschamut GR: Dampfzug löst 1000 Quadratmeter Flurbrand ausAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten Weiterlesen ⮕

Dampfzug verursacht Flurbrand in TschamutAm Samstagnachmittag ist es in Tschamut in der Gemeinde Tujetsch zu einem Flurbrand gekommen. Als mögliche Ursache steht ein Dampfzug im Vordergrund. Weiterlesen ⮕

Zugverkehr zwischen Poschiavo und Alp Grüm gesperrtDie Zugstrecke der Rhätischen Bahn (RhB) zwischen Poschiavo GR und Alp Grüm ist wegen eines… Weiterlesen ⮕

Zugstrecke am Berninapass wegen Steinschlag gesperrtAuf der Berninalinie sorgt ein Steinschlag für einen Unterbruch im Zugverkehr. Ein Bahnersatz kann nicht angeboten werden. Weiterlesen ⮕

US-Kongressabgeordneter George Santos wegen Betrugs und Diebstahls angeklagtDer republikanische US-Abgeordnete George Santos muss sich vor Gericht verantworten. Ihm werden Betrug, Diebstahl und weitere Vergehen vorgeworfen. Trotz Rücktrittsforderungen sitzt er weiterhin im Kongress. Weiterlesen ⮕