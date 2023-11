Cup-Schreck Delémont wirft Luzern raus ++ Zürcher Derby im Viertelfinal ++ Bayern München fliegt sensationell aus dem DFB-Pokal

Auch der FC Winterthur wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Die Zürcher gewannen beim Basler Erstligisten Black Stars unter anderem dank zweier Tore von Nishan Burkart mit 6:2. Bis in die 38. Minute hielten sich die Unterklassigen schadlos, dann kassierten sie bis kurz vor Schluss sechs Tore und schliesslich sorgten sie mit zwei Treffern in der Schlussphase noch für einen versöhnlichen Abschluss ihres ersten Cup-Achtelfinals der Vereinsgeschichte.

In Lausanne kam den Luganesi entgegen, dass die Gastgeber schon ab der 5. Minute mit einem Spieler weniger auskommen musste. Raoul Giger sah für eine gefährliches Foul die Rote Karte. Lugano spielte danach routiniert und führte schon zur Pause mit 2:0. Renato Steffen brillierte als Vorbereiter von Shkelqim Vladis 1:0 und als Penalty-Torschütze zum 2:0.Der Meister Genève-Servette verliert nach und nach seinen Status als stärkste Heimmannschaft der neuen Saison.

«Zum Aufgebot gehört ein grosser Teil der letzten WM-Mannschaft», sagt Fischer. «Wir wollen den WM-Spirit wieder aufnehmen und dort weiterarbeiten, wo wir vor dem Sommer aufgehört haben.» Aus Rücksicht auf die Mannschaften, die in der Champions Hockey League mitspielen, hat der Coach auf verschiedene Spieler dieser Vereine verzichtet.Die SCL Tigers verpflichten den Center Joshua Fahrni vom Kantonsrivalen SC Bern.

Bereits am Donnerstag fliegt das Schweizer Team nach Spanien - mit dem Ziel, den Vorjahressieg zu wiederholen. Auch die zuletzt unter den Nachwehen einer Lebensmittelvergiftung leidende Belinda Bencic (WTA 14) ist dabei. Die Olympiasiegerin musste seit Mitte September pausieren.

