Cup-Blamage: Der FCL scheidet wie bereits vor elf Jahren gegen Delémont aus

Erst in der 21. Minute wird Luzern dann wieder einmal gefährlich. Jashari und Chader spielen eine schöne Doppelpass-Kombination, Goalie Oberle klärt gerade noch zum Eckball. Es ist dann dieser Jashari, welcher nur zwei Minuten später sich den Ball erobert und wiederum knapp an Oberle scheitert. Auch Simani beim folgenden Eckball scheitert am Schlussmann der Jurassier. Und wenig später scheitert auch Dorn aus kurzer Distanz an Oberle.

Es ist zwar der FCL, welcher offensiv bis zu diesem Zeitpunkt mehr Chancen kreiert, in Führung geht aber Delémont. Nach einem Corner der Jurassier stösst Achour Frydek um und erzielt das 1:0 für die Gastgeber. Mit diesem Resultat verabschieden sich die beiden Mannschaften auch in die Kabine. Eine enttäuschende Leistung der Luzerner in den ersten 45 Minuten.

Dass in der 46. Minute nicht gleich das 2:0 fällt, ist nur einer Glanztat von Loretz zu verdanken. Defensiv ist der FCL sehr fehleranfällig. Auch ein Frydek-Weitschuss bringt nicht das erhoffte Tor. Bei Haas, Dorn und Co. fehlt im Mittelfeld vielfach die Genauigkeit, viele ihrer Pässe landen bei den Jurassiern statt bei den Mitspielern.Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Delémont, 1. 11.

FCL-Trainer Mario Frick sieht ebenfalls, dass es so nicht weitergeht. Er bringt nach rund 60 Minuten Meyer, Beloko und Okou für Kadak, Haas und Villiger. Die Einwechselspieler bringen zwar anfänglich mehr Zug zum Tor, aber FCL-Chancen bleiben Mangelware. Zur Verstärkung der Offensive kommt dann auch noch Klidje für Chader.

