Cristiano Ferreira: Ein Coiffeur, der Menschen positiv beeinflusst

Cristiano Ferreira ist selbstständig, sein Einkommen ist nicht vom kantonalen Mindestlohn abhängig. «Für Ungelernte machte dessen Einführung aber einen riesiegen Unterschied», sagt er. Das Coiffeurstudio von Cristiano Batista Ferreira, das im Genfer Quartier Grottes gleich hinter dem Hauptbahnhof liegt, ist nicht auf den ersten Blick als solches zu erkennen.

Wer durch die Tür in den Teil des weitläufigen Ladenlokals tritt, in dem sich sein Minisalon befindet, sieht zuerst ein Pult mit Büchern, zuvorderst einen Comic über Dandara, eine afrobrasilianische Kriegerin, die sich aus der Sklaverei befreite und gegen das Kolonialregime auflehnte. «Sie kam aus dem Nordosten Brasiliens, genau wie ich», sagt der 37-Jährige und fängt gleich an zu erzählen: von der frühen Politisierung in der Favela, in der er aufwuchs, von seinen vielen Reisen durch Südamerika und Europa – und warum er sich nach langem Überlegen statt für ein Studium dazu entschied, Coiffeur zu werden: «Weil ich so jeden Tag die Möglichkeit habe, Menschen positiv zu beeinflusse





Wochenzeitung » / 🏆 21. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schüsse an Prager Universität: Polizeichef: Schütze tötete 14 MenschenAuch der Schütze ist tot. Offen ist, ob er sich selbst getötet hat. Der 24-Jährige war selber Student an der Universität in Tschechiens Hauptstadt. Vor dem Amoklauf erschoss er seinen Vater.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

«Im geliebten Opernwahnsinn»: Die Uzwiler Sängerin Mirjam Fässler über Flausen, egoistische Menschen und private MomenteJede Woche stellen wir Ostschweizer Kulturschaffenden sieben Fragen und wollen wissen: Was macht sie wütend? Wann hassen sie ihren Beruf? Was machen sie in zehn Jahren? Heute mit der Mezzosopranistin Mirjam Fässler, die am 6. Januar in der Tonhalle Wil ihr Rollendebüt als Santuzza in der Oper «Cavalleria Rusticana» gibt.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Welternährungsprogramm der UN kann 10 Millionen Menschen in Afghanistan keine Nahrungsmittelhilfe gebenIm Jahr 2023 musste das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen aufgrund fehlender Mittel 10 Millionen Menschen in Afghanistan eine lebenswichtige Nahrungsmittelhilfe vorenthalten. Die Krise in der Demokratischen Republik Kongo wird von NGOs als eine der am stärksten vernachlässigten Krisen der Welt bezeichnet.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Wenn mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung wählt: Um was geht es im 'Superwahljahr' 2024?Rund 4,5 Milliarden Menschen werden an die Urne gerufen.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

«Wir sind Blaufichten-Fans»: Die Brändles aus Mettendorf verkaufen Christbäume – dabei können sie auch auf die Mithilfe ihrer Schafherde zählenDer Weihnachtsbaum ist für viele Menschen fester Bestandteil der Adventszeit. Die Familie Brändle erzählt von ihrer Arbeit, welche die Bäume aus dem Wald in die Wohnzimmer der Menschen in der Region bringt. Und wie ihre Schafherde bei der Christbaumzucht hilft.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

UN: 40 Prozent der Menschen in Gaza von Hungersnot bedroht ++ Nach Luftangriff mit Dutzenden Toten: Israels Armee äussert BedauernIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und der Hamas eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »